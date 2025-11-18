כיכר השבת
אִיוֶּה עֲלַיְכּ

שווארמה… משוקולד? דובאי שוב משגעת את עולם הקולינריה | צפו

בדובאי, עיר שאוהבת לשבור את כללי הקולינריה, הגיע הפעם תורו של מאכל הרחוב האהוב לקבל טוויסט מתוק ויוקרתי: שווארמה שוקולד | המנה המרהיבה מוגשת עם גלידת ורדים ושבבי שוקולד חמים (העולם הערבי)

1תגובות
שווארמה משוקולד בדובאי (צילום: רשתות ערביות)

דובאי, בירת האוכל הוויראלי, ממשיכה להפתיע את עולם הקולינריה עם טוויסטים יצירתיים למאכלי נוחות יומיומיים. אחרי הלהיט הגלובלי של שוקולד הקונאפה, מגיע תורו של מאכל רחוב פופולרי לקבל שדרוג דקדנטי ויוקרתי: שווארמה שוקולד.

שווארמה בדרך כלל ידועה כבשר מתובל וצלוי על שיפוד אנכי, אבל ה"שווארמה" החדשה הזו היא מופע מתוק לחלוטין. מדובר בסרטים עשירים של שוקולד חלב ושוקולד מריר, המסתובבים על רוטיסרי ומגולפים לשבבים דקים ממש ליד שולחן הסועדים.

ניתן לחוות את מנת הקינוח המרהיבה הזו במסעדת אינדיקאיה במלון שאנגרי-לה שעל שייח' זאיד רוד בדובאי. את היצירה הזו יצר השף המאנט אובראו.

המנה מוגשת כשהיא משלבת טעמים מזרח תיכוניים קלאסיים: שבבי השוקולד הטריים מוגשים עם רוטב קרם עשיר וגלידת ורדים ביתית.

שווארמה שוקולד, שמחירה עומד על 110 דירהם, היא משקפת את המגמה הקולינרית של דובאי לשלב בין טעמים מסורתיים לחדשנות נועזת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
קרפ בעיברית צחה.
מורה לשפות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר