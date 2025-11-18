שווארמה… משוקולד? דובאי שוב משגעת את עולם הקולינריה | צפו

דובאי, בירת האוכל הוויראלי, ממשיכה להפתיע את עולם הקולינריה עם טוויסטים יצירתיים למאכלי נוחות יומיומיים. אחרי הלהיט הגלובלי של שוקולד הקונאפה, מגיע תורו של מאכל רחוב פופולרי לקבל שדרוג דקדנטי ויוקרתי: שווארמה שוקולד.

שווארמה בדרך כלל ידועה כבשר מתובל וצלוי על שיפוד אנכי, אבל ה"שווארמה" החדשה הזו היא מופע מתוק לחלוטין. מדובר בסרטים עשירים של שוקולד חלב ושוקולד מריר, המסתובבים על רוטיסרי ומגולפים לשבבים דקים ממש ליד שולחן הסועדים.

ניתן לחוות את מנת הקינוח המרהיבה הזו במסעדת אינדיקאיה במלון שאנגרי-לה שעל שייח' זאיד רוד בדובאי. את היצירה הזו יצר השף המאנט אובראו.

המנה מוגשת כשהיא משלבת טעמים מזרח תיכוניים קלאסיים: שבבי השוקולד הטריים מוגשים עם רוטב קרם עשיר וגלידת ורדים ביתית.

שווארמה שוקולד, שמחירה עומד על 110 דירהם, היא משקפת את המגמה הקולינרית של דובאי לשלב בין טעמים מסורתיים לחדשנות נועזת.