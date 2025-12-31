הפיל תוקף את המצלמה ( צילום: Parveen Kaswan, IFS )

פילים הם מהחיות החברתיות והאינטליגנטיות ביותר על פני כדור הארץ, והם מוכרים בזכות המודעות הגבוהה שלהם לסביבה ובזכות הדינמיקה המגוננת של העדר. סרטון שפורסם לאחרונה ברשתות החברתיות הדגיש את האינטליגנציה הזו, כאשר פיל הביע חוסר שביעות רצון ברור מפגיעה במרחב האישי שלו על ידי מצלמה שהונחה בפארק לאומי בהודו.

בסרטון בן 28 שניות, ששיתף קצין בשירות היערות ההודי, פרווין קסוואן, נראה הפיל תוקף את המצלמה לאחר שזיהה אותה ממרחק. הוא מסתער לעברה, מתנגש בה ומפיל אותה לקרקע, ולאחר מכן פונה מהמקום בנינוחות, כאילו השלים את משימתו. “פרטיות היא דבר חשוב,” כתב קסוואן ברשת X (לשעבר טוויטר). “ברגע שהפיל הבחין במשהו לא טבעי שהוצב בשטח – מצלמה – הוא החליט להסיר אותו. כמה אינטליגנציה יש לו.” קסוואן הסביר כי מצלמות עם פלאש אינפרא-אדום ולבן מותקנות בשטחי הפארק לצורכי מחקר של אוכלוסיות ובתי גידול. לדבריו, כיום מוצבות בפארק הלאומי כ-210 מצלמות כאלה.

המצלמה ששרדה את ההתקפה ( צילום: Parveen Kaswan, IFS )

הוא הוסיף כי למרות שהמצלמה הועפה ממקומה, היא שרדה את המפגש עם הפיל והצליחה לשדר את התיעוד המרשים, שממחיש את האינסטינקטים הטבעיים של בעל החיים בטבע.