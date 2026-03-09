כיכר השבת
בשיגור חי: כך תועדה תקיפת מטרות חיזבאללה בדאחייה - בלייב | צפו

מאז הצטרפות חיזבאללה למערכה נגד ישראל, צה"ל על זרועותיו השונות פועל בעצימות רבה להשמדת יכולות הארגון ובסיסו, בין היתר באמצעות תקיפת מחבלי הארגון ותשתיותיו | לפני שעה קלה תקף חיל האוויר בלב רובע הדאחייה, כאשר כתב ערוץ טלוויזיה לבנוני "תיעד" את אחת מהתקיפות במהלך הדיווח | כך זה נראה (חדשות)

רגעי התקיפה בשידור חי
רגעי התקיפה בשידור חי| צילום: צילום: תקשורת לבנונית
רגעי התקיפה בשידור חי (צילום: תקשורת לבנונית)
המקום לאחר התקיפה
המקום לאחר התקיפה| צילום: צילום: רשתות לבנוניות
המקום לאחר התקיפה (צילום: רשתות לבנוניות)
