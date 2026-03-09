'פיצוץ' של שידור
בשיגור חי: כך תועדה תקיפת מטרות חיזבאללה בדאחייה - בלייב | צפו
מאז הצטרפות חיזבאללה למערכה נגד ישראל, צה"ל על זרועותיו השונות פועל בעצימות רבה להשמדת יכולות הארגון ובסיסו, בין היתר באמצעות תקיפת מחבלי הארגון ותשתיותיו | לפני שעה קלה תקף חיל האוויר בלב רובע הדאחייה, כאשר כתב ערוץ טלוויזיה לבנוני "תיעד" את אחת מהתקיפות במהלך הדיווח | כך זה נראה (חדשות)
