פוטין והאמרון בחצי האי קרים ( צילום: מסך )

בעוד רוסיה נתונה בעיצומה של מערכה צבאית מתמשכת, חקירה דרמטית חדשה של הקרן למאבק בשחיתות (FBK), שהקים אלכסיי נבלני, חושפת טפח נוסף ומרעיש מהחיים הנסתרים של ולדימיר פוטין. חקירות FBK בעבר חשפו נכסי יוקרה של פוטין בג’לנדז’יק, דירות ומגדלים במוסקבה ויאכטות פרטיות.

המוקד הפעם הוא "הארמון הסודי" בכף איה שבחצי האי קרים הכבוש, נכס מנקר עיניים שעלות הקמתו ושיפוצו נאמדת בכ-10 מיליארד רובל. הארמון, המכונה בפי החוקרים "הטירוף המוזהב", משתרע על פני שטח עצום הכולל מבנה מרכזי של למעלה מ-9,000 מ"ר ובית הארחה בשטח של כ-5,000 מ"ר הממוקמים על צוק המשקיף לים השחור.

ארמון פוטין בחצי האי קרים. ( צילום: navalny.com )

המקום, שהיה שייך בעבר לנשיא אוקראינה המודח ויקטור ינוקוביץ', נתפס לאחר סיפוח קרים ב-2014. הוא הועבר לידי אנשי סודו של פוטין, האחים קובלצ'וק, ושופץ מן היסוד עבור הנשיא הרוסי. הממצאים המדהימים ביותר בדו"ח חושפים אובססיה יוצאת דופן לבריאות; בלב הארמון הוקם מרכז רפואי פרטי משוכלל, הכולל חדר ניתוח המאובזר בטכנולוגיה גרמנית ופינית מתקדמת, יחידות טיפול נמרץ, מעבדות ומכשירי אולטרה-סאונד.

חדר קבלת פנים בארמון ( צילום: navalny.com )

ב-FBK מדגישים כי התקנת ציוד רפואי כה ספציפי ויקר בתוך מגורים פרטיים היא סימן ההיכר המובהק של הנשיא הרוסי ששואף לחיי נצח, עליהם דיבר בכמה הזדמנויות.

הפאר בתוך הארמון גובל בבזבוז בלתי נתפס, כאשר חדרי הרחצה, המשתרעים על פני 50 מ"ר כל אחד, כוללים רצפות שיש, מדרגות ומעקות מצופים זהב, ואפילו ג'קוזי מוזהב.

ארמון פוטין בחצי האי קרים ( צילום: navalny.com )

החוקרים חשפו כי אביזרים זניחים לכאורה, כמו מתלי מגבות ומחזיקי נייר טואלט המעוצבים בצורת דרקונים וורדים, עלו למשלם המיסים הרוסי למעלה מ-280,000 דולר. בנוסף, המתחם כולל מנחת מסוקים, קולנוע פרטי, אקווריום ענק בגובה שלושה מטרים, מרתף יינות ו"אקוודייסקו" – מזרקה מוזיקלית מוארת, כאשר לחוף הים מוביל שביל פרטי אל חוף מלאכותי עם חול לבן שהובא במיוחד למקום.

מיקום הארמון ( צילום: navalny.com )

למרות שהנכס רשום תחת רשת סבוכה של חברות קש, ה"אקדח המעשן" נמצא במסמכים הטכניים; החוקרים גילו כי התוכניות האדריכליות כללו דרישות אבטחה של ה-FSO (שירות האבטחה הפדרלי), הגוף האחראי אך ורק על ביטחון הנשיא.

בנוסף, הבנייה בוצעה על ידי חברת "Credo", אותה חברה שניהלה את הקמת ארמונותיו הקודמים של פוטין בגלנדז'יק ובוולאדי. "השפע הקיצוני הזה גורם לבחילה", סיכמו אנשי צוותו של נבלני את החשיפה, ותהו בקול: "כמה ארמונות אדם אחד באמת צריך?".