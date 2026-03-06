טראמפ פיטר את השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם - שהפכה לסמל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הדחתה של השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם, לאחר שנה בלבד בתפקיד. ההודעה פורסמה ברשתות החברתיות של הנשיא והגיעה לאחר תקופה סוערת במשרד לביטחון המולדת ובצל ביקורת פוליטית הולכת וגוברת על מדיניות ההגירה של הממשל.

על פי הדיווחים, טראמפ החליט להחליף את נואם בסנאטור הרפובליקני מאוקלהומה, מרקוויין מאלין, הנחשב לאחד מבעלי הברית הקרובים ביותר של הנשיא בקונגרס. מאלין מרבה להגן על טראמפ בתקשורת ומשוחח עמו באופן תדיר.

הטריגר המרכזי להחלטה היה קמפיין פרסומי בהיקף של כ־220 מיליון דולר, שבו קראה נואם למהגרים בלתי חוקיים בארצות הברית לגרש את עצמם. הקמפיין כלל סדרת סרטונים שבהם הופיעה נואם עצמה, מה שעורר את זעמו של טראמפ.

במהלך שימוע בוועדת המשפט של הסנאט, העידה נואם תחת שבועה כי הנשיא אישר את הקמפיין. לפי גורמים בוושינגטון, הדברים הרגיזו מאוד את טראמפ, שטען בפני סנאטורים ויועצים כי לא נתן אישור למהלך.

בשידור חי: הכתב דיווח מטהרן ונבהל מהפצצה ישראלית בסמוך אליו יאיר טוקר | 08:18

הסנאטור הרפובליקני ג'ון קנדי מלואיזיאנה האשים את נואם כי "העמידה את הנשיא טראמפ במצב מביך להחריד". לדבריו, הקמפיין אמנם היה יעיל – אך בעיקר בבניית שמה האישי.

נואם הפכה בשנה האחרונה לאחת הדמויות הבולטות במדיניות ההגירה התקיפה של ממשל טראמפ, מדיניות שעוררה ביקורת חריפה בקרב הדמוקרטים ובקרב חלק מהרפובליקנים.

הביקורת החריפה כלפיה התעצמה לאחר תקרית בינואר, שבה נהרג אזרח אמריקני בשם אלכס פרטי מירי של סוכן משמר הגבול במיניאפוליס. נואם טענה כי מדובר ב"טרוריסט", אך במהלך הדיונים בקונגרס סירבה לחזור בה מהטענה גם לאחר שנמתחה עליה ביקורת חריפה.

בנוסף, סגנון הניהול שלה במשרד לביטחון המולדת ספג ביקורת מתמשכת מצד גורמים פוליטיים ומקצועיים. במקביל, הדמוקרטים בקונגרס פועלים לעכב מימון למשרד בדרישה לשינויים במדיניות האכיפה כלפי מהגרים בלתי חוקיים.

למרות ההדחה, טראמפ לא ניתק לחלוטין את הקשר עם נואם והודיע כי בכוונתו למנות אותה לתפקיד חדש בשם "שליחה מיוחדת למגן אמריקה", יוזמה ביטחונית חדשה שמטרתה, לדבריו, לחזק את ביטחון חצי הכדור המערבי.