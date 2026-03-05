אחרי השיימינג להרצוג: המהלך של השרה סילמן שמעורר זעם בישראל

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן קראה הערב (חמישי) לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ להטיל סנקציות על היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ועל נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

את הדברים כתבה בציוץ בחשבון ה-X שלה, אחרי המתקפה של טראמפ נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו.

"הלחץ שלך בנוגע לחנינה בתיקים שנתפרו נגד נתניהו הוא מבורך", כתבה. "אבל חשוב להבין מי מונע אפילו דיון בבקשה. היועמ"שית, מונעת כל דיון בחנינה, בעוד נשיא בית המשפט העליון תומך בה ומונע את פיטוריה, ובמקביל מבטל חוקים שאושרו על ידי בית המחוקקים. מכיוון שארה"ב דוגלת בדמוקרטיה, הגיע הזמן להטיל סנקציות אישיות חמורות נגד שניהם".

באופוזיציה תקפו: יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף: מדינה עם גאווה לאומית לא מאפשרת למדינות אחרות לנהל את ענייניה הפנימיים. ישראל אינה מדינת חסות.

העובדה שראש הממשלה ממשיך לעסוק בענייניו האישיים בזמן מלחמה ואף מגייס לכך את הנשיא טראמפ במקום שהאמריקאים יתמקדו רק בנצחון על איראן, היא לא רק עלבון למדינת ישראל אלא גם משחק מסוכן בבטחון ישראל.