אמן לחימה לשעבר: זה המינוי החדש של טראמפ לשר לביטחון המולדת

לאחר שדווח מוקדם יותר על פיטורים קרובים של השרה לבטחון המולדת קריסטי נואם בעקבות עדות בעייתית בקונגרס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על המינוי החדש: הסנאטור מרקווין מאלין מאוקלהומה.

"אני שמח להודיע כי הסנאטור האמריקני המכובד מאוד ממדינת אוקלהומה הגדולה, מרקווין מאלין, יתמנה לשר לביטחון המולדת של ארצות הברית (DHS), החל מ-31 במרץ 2026", הודיע הנשיא ברשת החברתית שבבעלותו.

לדבריו, "השרה הנוכחית, קריסטי נואם, ששירתה אותנו היטב והשיגה הישגים רבים ומרשימים (במיוחד בגבול!), תעבור לתפקיד של שליחה מיוחדת ליוזמת “מגן האמריקות”, היוזמה החדשה שלנו לביטחון בחצי הכדור המערבי, שעליה נכריז בשבת הקרובה".

הנשיא הוסיף כי מרקווין "עשה עבודה אדירה בייצוג האנשים הנפלאים של אוקלהומה". הסנאטור שימש בעבר כלוחם MMA מקצועי, שלדברי הנשיא "מעולם לא הפסיד".

"מרקווין יעבוד ללא לאות כדי לשמור על גבולנו בטוח, לעצור פשיעת מהגרים, רוצחים ופושעים אחרים מלהיכנס למדינה באופן בלתי חוקי, לשים סוף למכת הסמים הבלתי חוקיים - ולהפוך את אמריקה לבטוחה שוב", הבטיח טראמפ, וסיכם: "מרקווין יהיה שר לביטחון המולדת מרהיב".

הרקע לפיטורים

ההודעה פורסמה שעות לאחר שנואם, בת 54, התמודדה עם ביקורת חריפה מצד חברי קונגרס דמוקרטים במהלך עדותה בפני ועדת המשפט של בית הנבחרים ביום רביעי. במהלך הדיון נשאלה נואם על שני אירועי ירי קטלניים שבוצעו בידי סוכנים פדרליים של משטרת ההגירה.

בעדותה הביעה נואם תנחומים למשפחותיהם של אלכס פרטי ורנה גוד שנהרגו באותם אירועים, אך סירבה להתנצל על מותם וטענה כי מדובר בטרוריסטים.

במקביל היא הכחישה תחת שבועה כי המחלקה לביטחון המולדת הקימה מאגר מידע של אזרחים אמריקנים שהשתתפו במחאות נגד פעילות סוכני ההגירה הפדרליים. זאת לאחר שראש מערך האכיפה בגבול בבית הלבן, טום הומן, אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ברצונו ליצור "מאגר מידע של אנשים שנעצרו במהלך מחאות נגד פעולות של סוכנות ICE", כך לפי חבר הקונגרס הדמוקרטי לו קוריאה מקליפורניה.

נואם אמרה בתגובה כי אינה יודעת מדוע הומן אמר זאת, והדגישה כי הוא אינו עובד במחלקה לביטחון המולדת. לדבריה, "אנחנו לא יוצרים מאגר מידע כזה".

על פי הדיווחים, טראמפ כעס בין השאר על קמפיין פרסומי בהיקף של כ-200 מיליון דולר שבו הופיעה נואם וקראה למהגרים בלתי חוקיים לעזוב את ארצות הברית, לאחר שלטענתו הוצג כאילו הוא אישר את המהלך – דבר שלדבריו לא קרה.