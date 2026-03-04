כמו בסרטים תיעוד מטורף: כך הטביעה הצוללת האמריקנית את ספינת המלחמה האיראנית בלב ים משרד ההגנה האמריקני שחרר תיעוד יוצא דופן בו נראה רגע הטבעת הספינה האיראנית לחופי סרי לנקה באמצעות טורפדו ששוגר מצוללת בלב ים | תיעוד מיוחד (צבא)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 16:39