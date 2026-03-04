כיכר השבת
כמו בסרטים

תיעוד מטורף: כך הטביעה הצוללת האמריקנית את ספינת המלחמה האיראנית בלב ים

משרד ההגנה האמריקני שחרר תיעוד יוצא דופן בו נראה רגע הטבעת הספינה האיראנית לחופי סרי לנקה באמצעות טורפדו ששוגר מצוללת בלב ים | תיעוד מיוחד (צבא)

רגעי הטבעת הספינה
רגעי הטבעת הספינה| צילום: צילום: הצי האמריקני
רגעי הטבעת הספינה (צילום: הצי האמריקני)

כיכר השבת
