כמו בסרטיםתיעוד מטורף: כך הטביעה הצוללת האמריקנית את ספינת המלחמה האיראנית בלב יםמשרד ההגנה האמריקני שחרר תיעוד יוצא דופן בו נראה רגע הטבעת הספינה האיראנית לחופי סרי לנקה באמצעות טורפדו ששוגר מצוללת בלב ים | תיעוד מיוחד (צבא)יגישראל גראדווהלכיכר השבת | 16:39רגעי הטבעת הספינה - צילום: הצי האמריקנירגעי הטבעת הספינה| צילום: צילום: הצי האמריקני10100:00/0:21רגעי הטבעת הספינה (צילום: הצי האמריקני)צוללתטיל טורפדומבצע זעם אדירהאם הכתבה עניינה אותך?כן (90%)לא (10%)תוכן שאסור לפספס:היסטוריה: איראן תקפה את טורקיה - נאט"ו יירטה את הטיל הבליסטי ישראל גראדווהל|14:29דיווח דרמטי: ישראל חיסלה את בכיר משמרות המהפכה שתכנן את חיסול טראמפישראל גראדווהל|13:54שוב, לצד אויבינו | האמירה של מקרון שמדהימה את ישראלקובי אטינגר|08:59 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:עם פנים ושמות: אלו ארבעה מתוך ששת החיילים האמריקנים שנפלו במבצע "זעם אדיר"בני סולומון|08:33"הייתה להם צוללת - עכשיו יש בה חור" | הגנרל האמריקני לועג לאיראנים • צפויוסי נכטיגל|08:18לקראת שינוי משטר באיראן? המהלך הדרמטי שטראמפ שוקל נגד האייתולותיוסי נכטיגל|03.03.26
0 תגובות