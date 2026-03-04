אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, סיפק הלילה (רביעי) עדכון מבצעי מקיף על התקדמות "מבצע זעם אפי" (Operation Epic Fury), הנמצא ביומו הרביעי.

בפתח דבריו הביע האדמירל תנחומים למשפחות הלוחמים האמריקנים שנהרגו בקרב ואיחל החלמה לפצועים, בטרם פירט את היקף המערכה חסרת התקדים המתרחשת במזרח התיכון.

לדברי קופר, המבצע יוצא לפועל בהנחיית הדרג המדיני הבכיר ביותר בוושינגטון. "תחת פקודת נשיא ארצות הברית ושר המלחמה, הצבא שלנו במזרח התיכון נוקט במבצע חסר תקדים לחיסול יכולתה של איראן לאיים על אמריקנים, כפי שעשו במשך כמעט חצי מאה", הצהיר המפקד הבכיר. הוא ציין כי הכוח האמריקני במרחב כולל למעלה מ-50,000 חיילים, 200 מטוסי קרב ושתי נושאות מטוסים, המפעילים עוצמת אש שלא נראתה באזור זה דורות.

האדמירל השווה את עוצמת התקיפות לימים הראשונים של הפלישה לעיראק בשנת 2003, וציין כי ב-24 השעות הראשונות של המבצע הנוכחי היקף האש היה כמעט כפול. "במונחים פשוטים, אנחנו ממוקדים בירי לעבר כל הדברים שיכולים לירות עלינו", הסביר קופר. עד כה הותקפו כ-2,000 מטרות בעומק איראן, בהן מאות משגרי טילים בליסטיים, כטב"מים ומערכות הגנה אווירית שנפגעו קשות.

בתחום הימי דיווח אדמירל קופר על הישגים משמעותיים וקבע נחרצות: "אנחנו גם מטביעים את הצי האיראני. את הצי כולו". לפי הדיווח, 17 ספינות איראניות הושמדו, בהן הצוללת המבצעית ביותר של המשטר. "עכשיו יש בה חור".

קופר הדגיש כי נכון לעכשיו, לאחר עשורים של הטרדות מצד המשטר, אין אף ספינה איראנית שנמצאת בתנועה במימי המפרץ הערבי, מצרי הורמוז או מפרץ עומאן.

המבצע האווירי מתנהל בשיתוף פעולה הדוק עם ישראל, כאשר מטוסי קרב ומפציצים כבדים מסוג B-2 ו-B-52 פועלים בשמי איראן. "שני חילות האוויר החזקים בעולם, של ארצות הברית ושל ישראל, שולטים בשמי המדינה נותנת החסות הגדולה בעולם לטרור", אמר קופר. הוא הוסיף כי חיל הרגלים האמריקני השתמש לראשונה בטילים מדויקים ארוכי טווח, וכי יחידת הכטב"מים "סקורפיון" עשתה שימוש בנשק המבוסס על טכנולוגיה איראנית ששופרה בארצות הברית: "לקחנו אותם חזרה לאמריקה, הפכנו אותם לטובים יותר, וירינו אותם חזרה ישירות לעבר איראן".

למרות שיגור של למעלה מ-500 טילים בליסטיים ו-2,000 כטב"מים מצד איראן לעבר מטרות אזרחיות, קופר מעריך כי היכולת האיראנית נמצאת בנסיגה מתמדת בעוד הכוח האמריקני ממשיך להיבנות. הוא סיכם את דבריו בביטחון רב בהמשך המערכה. "רק התחלנו, אבל יש לי ביטחון עילאי שאנחנו, יחד עם שותפינו, נשיג באופן מוחלט את היעדים הצבאיים שלנו", חתם המפקד את הצהרתו.