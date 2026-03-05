המשחתת האיראנית IRIS Dena (75) לפני ואחרי | טיל טורפדו מארק 48

אמש (רביעי), בלב האוקיינוס ההודי, התרחש אירוע ימי היסטורי ומכריע כאשר צוללת תקיפה אמריקאית הטביעה את הפריגטה האיראנית IRIS Dena (75) במרחק של כ-2,000 מיילים מחופי איראן.

התקרית החלה בשעה 05:08 עם שידור קריאת מצוקה נואשת מהספינה, כ-40 מיילים ימיים מחופי גאלה שבסרי לנקה, אך כלי השיט שקע במצולות עוד לפני שכוחות ההצלה המקומיים הספיקו להגיע לזירה. ה-IRIS Dena היא פריגטה מתקדמת מסדרת "מוג'" (Moudge), המכונה לעיתים באיראן "משחתת", ונחשבה לאחת מספינות הדגל החדשות והמובחרות של הצי האיראני מאז נכנסה לשירות בשנת 2021. הספינה, באורך של כ-95 מטרים ובעלת הדחק של כ-1,500 טון, הייתה מצוידת במערכות מכ"ם חדישות, טילי נ"מ מסוג סייאד-2, טילי ים-ים מסוג "קאדר" או "נור" ומגוון תותחים, ונשאה על סיפונה מסוק מדגם בל 212.

רגעי תקיפת הספינה האירנית באזור סרי לנקה | צילום: צבא ארה"ב

בעת התקרית, שהתה ה-Dena באזור המרוחק לאחר שהשתתפה במפגן הצי הבינלאומי ובתרגיל הימי הרב-לאומי "MILAN 2026" שאירחה הודו במפרץ בנגל, והייתה בדרכה חזרה לנמל הבית באיראן. ההשמדה בוצעה על ידי צוללת תקיפה מהירה (SSN) של הצי האמריקאי, כחלק ממבצע רחב יותר בשם "Epic Fury", באמצעות טורפדו כבד יחיד מסוג Mark 48 (בגרסת Mod 7 CBASS המתקדמת).

תיעוד שפרסם הפנטגון הראה את הטורפדו פוגע ישירות מתחת לירכתי הספינה; עוצמת הפיצוץ הרימה את כלי השיט כולו מהמים ושברה את שלדת הספינה, מה שגרם לטביעה מהירה שהחלה מחלקה האחורי. שר ההגנה האמריקאי, פיט הגסת', כינה את הפעולה "מוות שקט", וציין כי זוהי הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שצוללת אמריקאית מטביעה ספינת אויב בקרב פעיל, והטבעת ה-SSN הראשונה אי פעם באמצעות טורפדו מונחה.

חיל הים של סרי לנקה מחלץ את גופות האיראנים

התוצאות האנושיות של התקיפה היו קשות ביותר מתוך צוות של כ-180 מלחים ששהו על הסיפון. כוחות הצי של סרי לנקה שהגיעו לזירה מצאו רק כתמי שמן וניצולים הצפים על פני המים, והצליחו לחלץ 32 אנשים בלבד, בהם מפקד הספינה וקצינים בכירים, שהועברו לטיפול רפואי בבתי חולים מקומיים.

נכון לעדכון האחרון, חולצו מהים 87 גופות, בעוד שכ-60 אנשי צוות נוספים מוגדרים כנעדרים. התקיפה מדגימה, לדברי מפקד המטות המשולבים של ארה"ב, הגנרל דן קיין, את היכולת המבצעית האמריקאית "לצוד, למצוא ולהרוג" מטרות בכל מקום בעולם, והיא מצטרפת לחיסולן של למעלה מ-20 ספינות מלחמה איראניות במהלך העימות הנוכחי.

או במילים פשוטות של שר המלחמה פיט הגסת' : "אנו מכים באיראנים שהם על הרצפה"