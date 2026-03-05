כיכר השבת
מצטרפת לסכסוך

"לא נסבול פעולות טרור": אזרבייג'ן מכינה תגובה לאחר מתקפה איראנית

במהלך היום בוצעו תקיפות כטב"מים לעבר אזרבייג'ן משטח איראן | במדינה גינו בחריפות את התקיפות, ודרשו מטהרן לספק בהקדם האפשרי הסבר ברור לאירוע | "אזרבייג'ן לא תסבול פעולות טרור בלתי מוצדקות מעין אלו", הבהיר הנשיא (בעולם)

פגיעת הכטב"ם באזרבייג'ן
פגיעת הכטב"ם באזרבייג'ן| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
פגיעת הכטב"ם באזרבייג'ן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בהודעה רשמית של משרד החוץ של אזרבייג'ן נמסר כי מוקדם יותר היום (חמישי) בוצעו תקיפות כטב"מים לעבר הרפובליקה האוטונומית נחצ׳יבאן משטח .

לפי ההודעה, כטב"ם אחד פגע במבנה הטרמינל של שדה התעופה בנחצ׳יבאן, בעוד כטב"ם נוסף נפל סמוך למבנה בית ספר בכפר שקרבאד. כתוצאה מהתקיפות נגרם נזק למבנה שדה התעופה ושני אזרחים נפצעו.

באזרבייג'ן גינו בחריפות את התקיפות, וציינו כי מדובר במעשה המהווה הפרה של הנורמות והעקרונות של המשפט הבינלאומי ומגביר את המתיחות באזור. עוד נמסר כי באקו דורשת מטהרן לספק בהקדם האפשרי הסבר ברור לאירוע, לבצע חקירה מתאימה ולנקוט צעדים דחופים כדי להבטיח שמקרים דומים לא יחזרו בעתיד.

בהודעה הודגש כי אזרבייג'ן שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדי תגובה מתאימים. "ההתקפות על התשתיות האזרחיות של המדינה לא יישארו ללא תגובה", הבהירו. בנוסף נמסר כי שגריר איראן באזרבייג'ן, מוג׳טבה דמירצ׳ילו, זומן למשרד החוץ בבאקו, שם תימסר מחאה חריפה לצד האיראני ותוגש לו איגרת מחאה רשמית.

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב הודיע מאוחר יותר כי "איראן ביצעה פעולת טרור נגד אזרבייג'ן".

"כוחותינו המזוינים קיבלו הנחיות בנוגע לתקיפות הכטב"מים של איראן. על האיראנים לספק הסבר ולהתנצל בפני אזרבייג'ן", הבהיר הנשיא. לדבריו, "אזרבייג'ן אינה משתתפת ולא תשתתף בפעילות הצבאית נגד איראן".

"זו אינה הפעם הראשונה שאיראן מבצעת פעולות טרור נגד אזרבייג'ן ואזרחיה", הוא הוסיף, וסיכם: "אזרבייג'ן לא תסבול פעולות טרור בלתי מוצדקת מעין אלו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר