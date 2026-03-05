בהודעה רשמית של משרד החוץ של אזרבייג'ן נמסר כי מוקדם יותר היום (חמישי) בוצעו תקיפות כטב"מים לעבר הרפובליקה האוטונומית נחצ׳יבאן משטח איראן.

לפי ההודעה, כטב"ם אחד פגע במבנה הטרמינל של שדה התעופה בנחצ׳יבאן, בעוד כטב"ם נוסף נפל סמוך למבנה בית ספר בכפר שקרבאד. כתוצאה מהתקיפות נגרם נזק למבנה שדה התעופה ושני אזרחים נפצעו.

באזרבייג'ן גינו בחריפות את התקיפות, וציינו כי מדובר במעשה המהווה הפרה של הנורמות והעקרונות של המשפט הבינלאומי ומגביר את המתיחות באזור. עוד נמסר כי באקו דורשת מטהרן לספק בהקדם האפשרי הסבר ברור לאירוע, לבצע חקירה מתאימה ולנקוט צעדים דחופים כדי להבטיח שמקרים דומים לא יחזרו בעתיד.

בהודעה הודגש כי אזרבייג'ן שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדי תגובה מתאימים. "ההתקפות על התשתיות האזרחיות של המדינה לא יישארו ללא תגובה", הבהירו. בנוסף נמסר כי שגריר איראן באזרבייג'ן, מוג׳טבה דמירצ׳ילו, זומן למשרד החוץ בבאקו, שם תימסר מחאה חריפה לצד האיראני ותוגש לו איגרת מחאה רשמית.

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב הודיע מאוחר יותר כי "איראן ביצעה פעולת טרור נגד אזרבייג'ן".

"כוחותינו המזוינים קיבלו הנחיות בנוגע לתקיפות הכטב"מים של איראן. על האיראנים לספק הסבר ולהתנצל בפני אזרבייג'ן", הבהיר הנשיא. לדבריו, "אזרבייג'ן אינה משתתפת ולא תשתתף בפעילות הצבאית נגד איראן".

"זו אינה הפעם הראשונה שאיראן מבצעת פעולות טרור נגד אזרבייג'ן ואזרחיה", הוא הוסיף, וסיכם: "אזרבייג'ן לא תסבול פעולות טרור בלתי מוצדקת מעין אלו".