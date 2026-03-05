חשש בטחוני כבד: צוללות סיניות פועלות "קרוב מאד" לשטח ארה"ב

גורדון צ’אנג, חוקר בכיר במכון המחקר הנחשב גייטסטון בניו יורק, קרא לארצות הברית להתייחס לסין כאל "אויב לוחם", והזהיר כי צוללות סיניות פועלות "קרוב מאוד" לשטח ארצות הברית, בעוד בייג’ינג מרחיבה לפי הדיווחים את פעילותה התת־ימית.

צ’אנג אמר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' כי הסינים מעוניינים שצוללותיהם יהיו קרובות ככל האפשר לארצות הברית. לדבריו, "יש לנו צוללות סיניות באזור הארקטי, מה שמציב אותן קרוב מאוד לאלסקה ולשטח המולדת, ולכן מדובר בהתפתחות משמעותית מאוד, ואנחנו חייבים לוודא שיש לנו צוללות תקיפה שיכולות לנטרל את צוללות הטילים הבליסטיים של סין".

האזהרה של צ’אנג מגיעה לאחר דיווח ב"וול סטריט ג’ורנל" שלפיו סין מפתחת טכנולוגיות חדשות לצוללות ובונה צי גדול ומתקדם יותר, שמצמצם את הפער מול ארצות הברית ובעלות בריתה.

דבריו נאמרו גם על רקע תוכניתה של סין לשלוח שליח מיוחד למזרח התיכון לצורך מאמצי תיווך, בזמן שהתקיפות המשותפות של ארצות הברית וישראל נגד יעדים של המשטר האיראני נמשכות.

לדברי צ’אנג, השליח הסיני צפוי לנסות למנוע מארצות הברית להמשיך בתקיפות נגד איראן. הוא הוסיף כי לדעתו על וושינגטון להתעלם מהמהלך הסיני, וטען כי "הסינים הם אויב לוחם, וכך צריך להתייחס אליהם".

עוד טען כי בייג’ינג אינה פועלת כמתווך ניטרלי אלא כתומכת מרכזית של טהרן, שלדבריו מקבלת מסין רכיבים לנשק, לצד הגדלת רכישת סחורות מאיראן ותמיכה דיפלומטית ותעמולתית. צ’אנג ציין כי בשנה האחרונה כ־87.2 אחוזים מייצוא הסחורות של איראן הגיעו לסין, ואמר כי מדובר בתמיכה רחבה. לדבריו, על ארצות הברית להבהיר שהיא מבקשת לעצור את המצב הקיים באופן מיידי.