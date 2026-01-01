הפלקון" האוקראיני מחסל את משאהדים הרוסיים עם טילי ה"סיידוויינדר" ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד המהפנט רץ ברשת החברתית הישר מתא הטייס האחורי של מטוס F-16BM אוקראיני, הסרטון חושף את "הפלקון" האוקראיני במצוד יום גורלי, כשהוא מפיל בזה אחר זה כטב"מים מתאבדים מסוג "שאהד".

הכוכב האמיתי של הסרטון, הנשק שמאפשר את הדיוק הקטלני הזה, הוא טיל ה-AIM-9 Sidewinder, שנחשב לטיל האוויר-אוויר הנפוץ ביותר בעולם המערבי עם למעלה מ-110,000 יחידות שיוצרו מאז שנות ה-50. ה"סיידוויינדר" הוא טיל על-קולי המונחה באמצעות ביות חום (תת-אדום). הוא פותח במקור על ידי הצי האמריקאי ואומץ בהמשך על ידי חיל האוויר ככלי מרכזי בקרבות אוויר.

ה"סיידוויינדר" ( צילום: חיל האוויר האמריקאי )

הקסם של הטיל הזה טמון בפשטות וביעילות שלו: הוא פועל בשיטת "שגר ושכח", המאפשרת לטייס לשחרר את הטיל ולהתפנות מיד לתמרוני התחמקות או לטיפול במטרות נוספות. בינתיים, הטיל מנווט את עצמו באופן עצמאי אל עבר פליטת החום של מנוע המטרה.

בתוך גופו הגלילי מסתתרת הנדסה גאונית הכוללת "rollerons" – דיסקיות מסתובבות על כנפי הזנב הפועלות כגירוסקופים לייצוב הטיל במהירויות עצומות, ומשטחי שליטה בחרטום המעניקים לו כושר תמרון יוצא דופן. הטיל מצויד בראש נפץ בעל עוצמה גבוהה ובמרעום קרבה אופטי שמפוצץ את הטיל סמוך למטרה, כך שגם פגיעה לא ישירה יכולה להשמיד את האויב באמצעות ענן רסיסים קטלני.

ה"סיידוויינדר" ( צילום: חיל האוויר האמריקאי )

ההיסטוריה של הסיידוויינדר היא סיפור של הצלחה מתמדת; אם הגרסאות הראשונות משנות ה-50 יכלו להינעל על מטרה רק מהחלק האחורי (מרדף אחרי צינור הפליטה), הרי שהגרסאות המודרניות שינו את כללי המשחק. פריצת הדרך הגדולה הגיעה עם דגם ה-AIM-9L, שהיה הראשון בעל יכולת "כל-זוויתית" (All-Aspect), המאפשרת לנעול על מטרה גם כשהיא טסה חזיתית לעבר המטוס.

הגרסה החדישה ביותר, ה-AIM-9X, היא כבר "חיה" אחרת לגמרי: היא כוללת מערכת ניהוג סילונית לכושר תמרון קיצוני ותואמת לקסדות טייס חכמות, כך שהטייס יכול להינעל על מטרה פשוט על ידי מבט לעברה, גם אם היא נמצאת בזוויות חדות הרחק מאף המטוס.

ה"סיידוויינדר" ( צילום: חיל האוויר האמריקאי )

במשך שבעה עשורים, מהקרבות בווייטנאם, דרך הניצחונות המוחצים של מטוסי ההרייר הבריטיים במלחמת פוקלנד ועד לשמי אוקראינה היום, הסיידוויינדר הוכיח שהוא ה"אולר השוויצרי" של עולם הטילים – כלי נשק קומפקטי, אמין וקטלני שמסרב להתיישן ומתאים את עצמו בכל פעם מחדש לשדה הקרב המודרני.