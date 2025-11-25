מגרד את הקרקע: מיג-29 אוקראיני חולף בטיסת רפאים נמוכה | צפו

בתיעוד דרמטי ונדיר, נראה מטוס קרב אוקראיני מדגם מיג-29 (MiG-29) מבצע תמרון טקטי יוצא דופן באזור זפוריז'יה, אוקראינה. המטוס טס בגובה נמוך במיוחד, כמעט מגרד את פני הקרקע, לקראת משימת תקיפה מדויקת.

מטרת הפעולה הייתה להשמיד מרכז פיקוד רוסי של מל"טים. הטייס האוקראיני ביצע תקיפה מדויקת באמצעות פצצות מונחות GBU-39. אלו הן פצצות קומפקטיות מתוצרת אמריקאית הידועות ברמת דיוק גבוהה במיוחד, אשר מערכת ההנחיה שלהן משלבת ניווט אינרציאלי ו-GPS.

הפצצות פגעו במדויק בקו עצים, שם הקימו הכוחות הפולשים את מרכז הפיקוד שלהם. בקרבת אזור השיגור, הפעיל המיג-29 מבערים, הגביה במהירות ושחרר את הפצצות המונחות. כבר בשנה שקדמה לאירוע, דווח כי חיל האוויר האוקראיני התאים כלי טיס ותיקים מהעידן הסובייטי, כמו המיג-29, לשאת ולשגר חימוש מערבי זה.

בטיסה בגבהים נמוכים, מטוסים יכולים לחמוק מגילוי על ידי מכ"מים, במיוחד בתנאי ראות ירודים או באזורים המכוסים על ידי מערכות הגנה אווירית בעלות טווח מוגבל. בכך, מפגין הטייס האוקראיני כיצד פלטפורמה קלאסית כמו המיג-29, בשילוב עם חימוש חכם מערבי ואיסוף מודיעין מדויק, יכולה לבצע משימות תקיפה כירורגיות בעומק שדה הקרב.