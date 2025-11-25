כיכר השבת
תיעוד 'מטלטל'

מגרד את הקרקע: מיג-29 אוקראיני חולף בטיסת רפאים נמוכה | צפו

בתיעוד נדיר ו'מטלטל', מיג‑29 אוקראיני נראה מבצע "טיסת רפאים" בגובה אפסי מעל זפוריז'יה, בדרכו לתקיפה כירורגית במרכז פיקוד מל"טים רוסי (חדשות בעולם)

טייס המיג מפגין יכולות (צילום: רשתות חברתיות )

בתיעוד דרמטי ונדיר, נראה מטוס קרב אוקראיני מדגם מיג-29 (MiG-29) מבצע תמרון טקטי יוצא דופן באזור זפוריז'יה, אוקראינה. המטוס טס בגובה נמוך במיוחד, כמעט מגרד את פני הקרקע, לקראת משימת תקיפה מדויקת.

מטרת הפעולה הייתה להשמיד מרכז פיקוד רוסי של מל"טים. הטייס האוקראיני ביצע תקיפה מדויקת באמצעות פצצות מונחות GBU-39. אלו הן פצצות קומפקטיות מתוצרת אמריקאית הידועות ברמת דיוק גבוהה במיוחד, אשר מערכת ההנחיה שלהן משלבת ניווט אינרציאלי ו-GPS.

הפצצות פגעו במדויק בקו עצים, שם הקימו הכוחות הפולשים את מרכז הפיקוד שלהם. בקרבת אזור השיגור, הפעיל המיג-29 מבערים, הגביה במהירות ושחרר את הפצצות המונחות. כבר בשנה שקדמה לאירוע, דווח כי חיל האוויר האוקראיני התאים כלי טיס ותיקים מהעידן הסובייטי, כמו המיג-29, לשאת ולשגר חימוש מערבי זה.

בטיסה בגבהים נמוכים, מטוסים יכולים לחמוק מגילוי על ידי מכ"מים, במיוחד בתנאי ראות ירודים או באזורים המכוסים על ידי מערכות הגנה אווירית בעלות טווח מוגבל. בכך, מפגין הטייס האוקראיני כיצד פלטפורמה קלאסית כמו המיג-29, בשילוב עם חימוש חכם מערבי ואיסוף מודיעין מדויק, יכולה לבצע משימות תקיפה כירורגיות בעומק שדה הקרב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר