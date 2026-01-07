כיכר השבת
מרגל מהסוג המסוכן

סופו של הבוגד: אלדריץ' איימס, שמכר את סודות המערב לרוסיה, מת בכלא בגיל 84

הבוגד הידוע לשמצה ביותר ב-CIA מת בכלא בגיל 84: סיפורו המדהים של אלדריץ' איימס, שמכר את סודות ארה"ב לרוסיה תמורת מיליונים ושלח סוכנים אל מותם מאחורי מסך הברזל (חדשות בעולם)

אלדריץ' איימס (צילום: By staff, Federal Bureau of Investigation - https://www.fbi.gov/history/famous-cases/aldrich-ames, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7605460)

אחד הפרקים האפלים והמדממים ביותר בהיסטוריה של המודיעין האמריקאי הגיע השבוע לסיומו: אלדריץ' איימס, קצין ה-CIA שהפך לבוגד הידוע לשמצה ביותר בתולדות , מת ביום שני האחרון בכלא פדרלי במרילנד והוא בן 84.

איימס, שירת ב-CIA במשך 31 שנים, אך מאחורי חזות של סוכן נאמן הסתתרה בגידה אכזרית. במשך כמעט עשור, החל משנת 1985 ועד למעצרו ב-1994, מכר איימס ל את סודותיה הכמוסים ביותר של ארה"ב תמורת סכום של 2.5 מיליון דולר. בעוד הוא משתמש בכסף כדי לכסות חובות אישיים, המידע שהעביר גרם לנזק כביר ובלתי הפיך לביטחון הלאומי האמריקאי.

מחיר הדמים של הבגידה הנזק שגרם איימס לא נמדד רק בניירות ובמסמכים; הוא נמדד בחיי אדם. בגידתו הובילה לחשיפת זהותם של לפחות עשרה סוכנים רוסים שריגלו עבור ארצות הברית ובריטניה. בעקבות המידע שמסר, אותם סוכנים נלכדו והוצאו להורג מאחורי מסך הברזל. בנוסף, הוא חשף מבצעי לווייני ריגול, שיטות ציתות ונהלי עבודה חשאיים, מה שמהווה עד היום את אחת הפרצות המודיעיניות החמורות ביותר בהיסטוריה.

פעולותיו של איימס נחשבות למכה אנושה ל-CIA בעיצומה של המלחמה הקרה, מכה שפגעה קשות במוניטין של הסוכנות ואילצה אותה לבצע שינויים מרחיקי לכת כדי למנוע הישנות של מחדל כזה.

איימס נשפט למאסר עולם ללא אפשרות לשחרור בגין ריגול והעלמת מס. למרות הנזק הכבד שגרם, הוא המעיט בערך מעשיו בבית המשפט וטען כי מלחמות הריגול הן לא יותר מ"מופע צדדי". עם מותו מאחורי סורג ובריח, נחתם הגולל על חייו של האיש שהקריב את נאמנותו לארצו ואת חיי חבריו עבור בצע כסף.

