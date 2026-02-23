ידו הארוכה של הפנטגון: המטוס שיקפיץ בחשאי את טווח התקיפה

הפנטגון מחפש "זרוע ארוכה" חדשה, ונראה שהוא מצא אותה בדרום אמריקה. בברית טכנולוגית מפתיעה שמרעידה את התעשייה הביטחונית, חוברות נורת'רופ גראמן ואמבראייר כדי להפוך את ה-KC-390 למכונת מלחמה לוגיסטית רב-משימתית. כשהמטוסים של חיל האוויר האמריקני יצטרכו לתדלק עמוק בלב שטח האויב, המטוס הברזילאי יהיה שם כדי להבטיח שהם לא יחזרו הביתה לפני השלמת המשימה.
על פי דיווח של Breaking Defense, המהלך נועד לגשר על פער קריטי ביכולות התדלוק של ארה"ב ובעלות בריתה. המטוס הברזילאי, המכונה "מילניום", יעבור שדרוג דרמטי שיכלול מערכת תדלוק מבוססת מוט קשיח (Boom) ואוטונומי – טכנולוגיה המאפשרת למטוסי קרב מתקדמים לתדלק במהירות ובבטיחות שיא.
במסגרת תדרוך כתבים שנערך בפלורידה, הבהירו בכירי החברות כי המטרה היא יצירת פלטפורמה ורסטילית שתשמש גם להובלת מטענים כבדים וגם כתחנת דלק מעופפת. מדינות כמו הולנד וצ'כיה כבר לוטשות עיניים לפיתוח החדש, שעשוי לשבור את המונופול של מטוסי התדלוק המסורתיים ולהפוך לכלי המרכזי במערכה האווירית הבאה.
