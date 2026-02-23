כיכר השבת
ידו הארוכה של הפנטגון: המטוס שיקפיץ בחשאי את טווח התקיפה

ענקית הביטחון 'נורת'רופ גראמן' ואמבראייר הברזילאית חושפות שיתוף פעולה אסטרטגי לשדרוג מטוס ה-"מילניום". הפרויקט יהפוך את מטוב התובלה למתדלק אווירי קטלני בעל יכולות אוטונומיות, שנועד להאריך את טווח הפעולה של מטוסי הקרב האמריקניים במשימות אסטרטגיות (בעולם)

כוחות צבא אמריקאים בים הקריבי
כוחות צבא אמריקאים בים הקריבי| צילום: צילום: פעילות צבאית ארה"ב באמריקה הלטינית | חשבון רשמי ארה"ב
כוחות צבא אמריקאים בים הקריבי (צילום: פעילות צבאית ארה"ב באמריקה הלטינית | חשבון רשמי ארה"ב)

הפנטגון מחפש "זרוע ארוכה" חדשה, ונראה שהוא מצא אותה בדרום . בברית טכנולוגית מפתיעה שמרעידה את התעשייה הביטחונית, חוברות נורת'רופ גראמן ואמבראייר כדי להפוך את ה-KC-390 למכונת מלחמה לוגיסטית רב-משימתית. כשהמטוסים של האמריקני יצטרכו לתדלק עמוק בלב שטח האויב, המטוס הברזילאי יהיה שם כדי להבטיח שהם לא יחזרו הביתה לפני השלמת המשימה.

כוח אש ודיוק טקטי: מטוס תקיפה וסיור חיוני עבור חיל האוויר הברזילאי. (צילום: החשבון הרשמי של חיל האוויר הברזילאי)

על פי דיווח של Breaking Defense, המהלך נועד לגשר על פער קריטי ביכולות התדלוק של ארה"ב ובעלות בריתה. המטוס הברזילאי, המכונה "מילניום", יעבור שדרוג דרמטי שיכלול מערכת תדלוק מבוססת מוט קשיח (Boom) ואוטונומי – טכנולוגיה המאפשרת למטוסי קרב מתקדמים לתדלק במהירות ובבטיחות שיא.

במסגרת תדרוך כתבים שנערך בפלורידה, הבהירו בכירי החברות כי המטרה היא יצירת פלטפורמה ורסטילית שתשמש גם להובלת מטענים כבדים וגם כתחנת דלק מעופפת. מדינות כמו הולנד וצ'כיה כבר לוטשות עיניים לפיתוח החדש, שעשוי לשבור את המונופול של מטוסי התדלוק המסורתיים ולהפוך לכלי המרכזי במערכה האווירית הבאה.

