ידו הארוכה של הפנטגון: המטוס שיקפיץ בחשאי את טווח התקיפה

הפנטגון מחפש "זרוע ארוכה" חדשה, ונראה שהוא מצא אותה בדרום אמריקה. בברית טכנולוגית מפתיעה שמרעידה את התעשייה הביטחונית, חוברות נורת'רופ גראמן ואמבראייר כדי להפוך את ה-KC-390 למכונת מלחמה לוגיסטית רב-משימתית. כשהמטוסים של חיל האוויר האמריקני יצטרכו לתדלק עמוק בלב שטח האויב, המטוס הברזילאי יהיה שם כדי להבטיח שהם לא יחזרו הביתה לפני השלמת המשימה.

כוח אש ודיוק טקטי: מטוס תקיפה וסיור חיוני עבור חיל האוויר הברזילאי.