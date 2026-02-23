כיכר השבת
שחקן נשמה

אחרי שנפל כמו שק תפוחי אדמה: התיעוד של לוקשנקו על הקרח משגע את הרשת

"שחקן ההוריקן" נשיא באלרוס לוקשנקו ממשיך להפגין שליטה אבסולוטית בזירת ההוקי קרח, בעיקר בזכות ההחלטה הספונטנית של יריביו לשמור על טווח ביטחון של מטר מהחולצה המלכותית מספר 01  אחרי התקרית המביכה (חדשות בעולם)

משחק 'קשוח' השחקנים שומרים טווח ביטחון מאלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס
משחק 'קשוח' השחקנים שומרים טווח ביטחון מאלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות
משחק 'קשוח' השחקנים שומרים טווח ביטחון מאלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס (צילום: רשתות חברתיות )

אלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס, לא רק מחבב את משחק ההוקי קרח, הוא רואה בעצמו שחקן דגול וכוכב בלתי מעורער של הזירה. כשהוא לובש את החולצה עם הספרה 01, לוקשנקו רגיל להיות מרכז העניינים, אך בתיעודים מהימים האחרונים נראה כי המרכז הזה הפך למרחב סטרילי במיוחד.

במשחקו האחרון נצפה הנשיא במה שכונה ברשתות בציניות "משחק הוריקן", כשהוא דוהר על המשטח באין מפריע. התיעודים חושפים תופעה מעניינת: אף שחקן יריב לא מעז להתקרב למרחק של פחות ממטר מהנשיא. השחקנים על הקרח נראים כמי ששומרים על מרחק ביטחון מופקד, וההתנגדות שהם מפגינים נראית יותר כמו ליווי מלכותי מאשר משחק הוקי תחרותי, מה שמאפשר ללוקשנקו לנצח ללא כל מאמץ פיזי אמיתי.

הזהירות המופלגת הזו היא תוצאה ישירה של הדרמה שהתרחשה ב-28 בדצמבר בארנה האולימפית במינסק. במהלך משחק מול נבחרת אזור ברסט, התנגש שחקן מספר 68, ירוסלב צ'ופריס, בנשיא מאחור. לוקשנקו איבד את שיווי משקלו, צנח על הקרח "כמו שק תפוחי אדמה" וחבט את ראשו במשטח הנוקשה. היציעים קפאו בדממה מוחלטת בזמן שהשחקנים המבוהלים מיהרו לעזור ל"מספר אחת" לקום.

נשיא בלארוס נפגע במהלך משחק הוקי
נשיא בלארוס נפגע במהלך משחק הוקי | צילום: צילום: רשתות חברתיות
נשיא בלארוס נפגע במהלך משחק הוקי (צילום: רשתות חברתיות )

למרות שלוקשנקו ניסה לשמור על תדמית קשוחה ופטר את האירוע כ"מצב עבודה נורמלי" שגרם רק למתיחת שריר בגב, נראה כי הלקח נלמד היטב. התיעודים החדשים מוכיחים כי היום, כדי למנוע מבוכה נוספת או פציעה של הנשיא, השחקנים מעדיפים להעניק לו את הניצחון במתנה ולשמור על טווח ביטחון שיבטיח ש"השחקן הדגול" לא ימצא את עצמו שוב שרוע על הקרח לעיני המצלמות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר