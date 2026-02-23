משחק 'קשוח' השחקנים שומרים טווח ביטחון מאלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס - צילום: רשתות חברתיות משחק 'קשוח' השחקנים שומרים טווח ביטחון מאלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:29 משחק 'קשוח' השחקנים שומרים טווח ביטחון מאלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס ( צילום: רשתות חברתיות )

אלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלארוס, לא רק מחבב את משחק ההוקי קרח, הוא רואה בעצמו שחקן דגול וכוכב בלתי מעורער של הזירה. כשהוא לובש את החולצה עם הספרה 01, לוקשנקו רגיל להיות מרכז העניינים, אך בתיעודים מהימים האחרונים נראה כי המרכז הזה הפך למרחב סטרילי במיוחד.

במשחקו האחרון נצפה הנשיא במה שכונה ברשתות בציניות "משחק הוריקן", כשהוא דוהר על המשטח באין מפריע. התיעודים חושפים תופעה מעניינת: אף שחקן יריב לא מעז להתקרב למרחק של פחות ממטר מהנשיא. השחקנים על הקרח נראים כמי ששומרים על מרחק ביטחון מופקד, וההתנגדות שהם מפגינים נראית יותר כמו ליווי מלכותי מאשר משחק הוקי תחרותי, מה שמאפשר ללוקשנקו לנצח ללא כל מאמץ פיזי אמיתי. הזהירות המופלגת הזו היא תוצאה ישירה של הדרמה שהתרחשה ב-28 בדצמבר בארנה האולימפית במינסק. במהלך משחק מול נבחרת אזור ברסט, התנגש שחקן מספר 68, ירוסלב צ'ופריס, בנשיא מאחור. לוקשנקו איבד את שיווי משקלו, צנח על הקרח "כמו שק תפוחי אדמה" וחבט את ראשו במשטח הנוקשה. היציעים קפאו בדממה מוחלטת בזמן שהשחקנים המבוהלים מיהרו לעזור ל"מספר אחת" לקום.

נשיא בלארוס נפגע במהלך משחק הוקי - צילום: רשתות חברתיות נשיא בלארוס נפגע במהלך משחק הוקי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 נשיא בלארוס נפגע במהלך משחק הוקי ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות שלוקשנקו ניסה לשמור על תדמית קשוחה ופטר את האירוע כ"מצב עבודה נורמלי" שגרם רק למתיחת שריר בגב, נראה כי הלקח נלמד היטב. התיעודים החדשים מוכיחים כי היום, כדי למנוע מבוכה נוספת או פציעה של הנשיא, השחקנים מעדיפים להעניק לו את הניצחון במתנה ולשמור על טווח ביטחון שיבטיח ש"השחקן הדגול" לא ימצא את עצמו שוב שרוע על הקרח לעיני המצלמות.