מבצר אווירי בצבע מלכותי וטכנולוגיה מפחידה של אייר פורס 1

בעוד העולם מתרגל למראה החדש והדומיננטי שקבע הנשיא טראמפ למטוסי הממשל האמריקניים, מתחת למעטה הצבע והזהב מסתתרת הטכנולוגיה המפחידה ביותר שנראתה בשחקים. זהו לא רק מטוס פאר – זהו מבצר אווירי בלתי חדיר שנועד להקרין ריבונות אמריקנית לכל קצה של כדור הארץ, ולהבטיח שליטה מלאה גם ברגעי קיצון.

על פי דיווח ב-Defense News, המהלך המיתוגי שהוביל טראמפ מחליף את הכחול הבהיר המסורתי בסכמת צבעים עזה של אדום, לבן, זהב וכחול כהה, שתיושם בכלל הצי הממשלתי. המטוסים החדשים, מדגם בואינג 747-800, עוברים כעת הסבה מורכבת הכוללת התקנת מערכות ביטחון ייעודיות שעלותן נאמדת בפחות מ-400 מיליון דולר.

מרכז פיקוד גרעיני מעופף ידו הארוכה של הפנטגון: המטוס שיקפיץ בחשאי את טווח התקיפה דוד הכהן וב. ניסני | 14:41 מעבר לשינוי החזותי הבולט, עיקר המהפכה מתרחש בתוך גוף המטוס. כידוע, אייר פורס 1 אינו רק כלי תחבורה נשיאתי – הוא מהווה מרכז פיקוד אווירי מתקדם המאפשר לנשיא להמשיך לנהל את המדינה ולהפעיל את הכוחות המזוינים גם בעת משבר חמור. תשתית התקשורת הגלובלית החסינה שמותקנת במטוס מאפשרת קשר רציף עם מפקדות הצבא, גם תחת שיבושים אלקטרוניים קשים. המערכות המתקדמות כוללות יכולות הגנה אלקטרונית, מערכות הצפנה מתקדמות, ותשתית שמאפשרת לנשיא לקבל החלטות קריטיות בזמן אמת. השילוב בין המראה החיצוני הדומיננטי למערכות הפיקוד המתקדמות מבטיח שה-Air Force One יישאר הכלי האסטרטגי החיוני ביותר בביטחון הלאומי של ארה"ב.

דיונים משפטיים סביב מתנה מקטאר

במקביל לעבודות על המטוסים הרשמיים, עלו לכותרות דיונים משפטיים סביב מטוס מפואר אחר שהוענק כמתנה מקטאר. הפרשה מעוררת שאלות משפטיות ואתיות, אך מרכז הכובד האמיתי נותר בטכנולוגיית הקצה של המטוסים הרשמיים.

יצוין כי הפרויקט של המטוסים החדשים החל עוד בתקופת הנשיא הקודם, אך טראמפ הוא זה שקבע את סכמת הצבעים הסופית והדגיש את חשיבות המראה החיצוני כסמל לעוצמה אמריקנית. המטוסים צפויים להיכנס לשירות מלא בשנים הקרובות, ולשמש דורות של נשיאים אמריקניים.

עבור ישראל, היכולות המתקדמות של אייר פורס 1 מהוות חלק מהמטריה הביטחונית האמריקנית הרחבה. בעת משבר אזורי, היכולת של הנשיא האמריקני לנהל את הכוחות מהאוויר עשויה להיות קריטית גם לביטחון ישראל, במיוחד בהקשר של איומים אזוריים ממשטרים עוינים.