הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המועמד הרפובליקני קליי פולר, שמבקש להחליף את מרג'ורי טיילור גרין בקונגרס וזכה לתמיכתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ביקש מהנשיא "לחון" את בתו במהלך הופעה באירוע במחוז הקונגרס ה־14 של ג’ורג’יה.