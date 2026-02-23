כיכר השבת
"תגידי למורה": טראמפ העניק בשידור חי "חנינה" לילדה שסולקה מבית הספר 

המועמד הרפובליקני לקונגרס בג'ורג'יה קליי פולר ביקש מהנשיא "לחון" את בתו שסולקה מבית הספר במהלך אירוע רשמי | “טלולה, את חנונה לגמרי", הגיב הנשיא בחיוך (מעניין)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

המועמד הרפובליקני קליי פולר, שמבקש להחליף את מרג'ורי טיילור גרין בקונגרס וזכה לתמיכתו של נשיא , ביקש מהנשיא "לחון" את בתו במהלך הופעה באירוע במחוז הקונגרס ה־14 של ג’ורג’יה.

פולר סיפר לקהל כי בתו טלולה קיבלה ריתוק בבית הספר כדי להגיע ולשמוע את טראמפ נואם, וביקש מהנשיא להעניק לה חנינה.

טראמפ פנה אליה ישירות ואמר: “טלולה, את חנונה לגמרי. אל תדאגי. פשוט תגידי למורה שאני אמרתי שזה בסדר”. דבריו נאמרו בחיוך ועוררו פרץ צחוק ומחיאות כפיים מהקהל.

טראמפ הביע את תמיכתו בפולר לקראת הבחירות המיוחדות שייערכו ב־10 במרץ למילוי מקומה של גרין בקונגרס.

גרין הודיעה על התפטרותה בנובמבר לאחר שהיחסים בינה לבין הנשיא התערערו, בין היתר בשל תמיכתה בפרסום מסמכים הקשורים לחקירה הפדרלית בפרשת אפשטיין. גרין לא נכחה באירוע לאחר שמתחה לאחרונה ביקורת פומבית על טראמפ, במיוחד בנושאי מדיניות חוץ.

