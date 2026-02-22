כיכר השבת
"לא תקחו את המשחק"

מסר משפיל: התמונה שפרסם הבית הלבן לאחר ניצחון מזהיר על קנדה

לאחר שנבחרת ההוקי קרח של ארצות הברית ניצחה את נבחרת קנדה, טראמפ פרסם תמונה משפילה בחשבון הרשמי של הבית הלבן | לפוסט צורף מסר קצר אותו כתב בעבר ראש ממשלת קנדה דאז, ג'סטין טרודו: "אתם לא יכולים לקחת את המדינה שלנו, ואתם לא יכולים לקחת את המשחק שלנו" (בעולם)

הפוסט של הבית הלבן (צילום: הבית הלבן)

לאחר שנבחרת ההוקי קרח של ארצות הברית ניצחה את נבחרת קנדה, נשיא ארצות הברית פרסם תמונה משפילה בחשבון הרשמי של הבית הלבן בו נראה הנשר המסמל את ארה"ב מוחץ ברגליו ציפור המכונה "אווז קנדה".

לפוסט צורף מסר קצר אותו כתב בעבר ראש ממשלת קנדה דאז, ג'סטין טרודו: "אתם לא יכולים לקחת את המדינה שלנו, ואתם לא יכולים לקחת את המשחק שלנו". הוקי קרח נחשב לספורט הלאומי של קנדה.

המסר נשלח על ידי ראש הממשלה בשנה שעברה, לאחר שנבחרת קנדה בהוקי הביסה את יריבתה האמריקנית באליפות גביע האומות, אחד מאירועי ההוקי החושבים בצפון אמריקה ובעולם כולו.

טרודו התייחס אז לדבריו של הנשיא טראמפ על הפיכתה של קנדה ל"מדינה ה-51 של ארצות הברית", פחות משבועיים לאחר שטראמפ הציב מכסים של 25 אחוזים על סחורות מקנדה.

במשחק הנוכחי הצליחה נבחרת ארצות הברית לכפות הארכה במשחק הגמר של טורניר ההוקי קרח לגברים מול קנדה, ובסיומו ניצחה 2:1 והשיגה זכייה היסטורית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר