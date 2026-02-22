מסר משפיל: התמונה שפרסם הבית הלבן לאחר ניצחון מזהיר על קנדה

לאחר שנבחרת ההוקי קרח של ארצות הברית ניצחה את נבחרת קנדה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם תמונה משפילה בחשבון הרשמי של הבית הלבן בו נראה הנשר המסמל את ארה"ב מוחץ ברגליו ציפור המכונה "אווז קנדה".

לפוסט צורף מסר קצר אותו כתב בעבר ראש ממשלת קנדה דאז, ג'סטין טרודו: "אתם לא יכולים לקחת את המדינה שלנו, ואתם לא יכולים לקחת את המשחק שלנו". הוקי קרח נחשב לספורט הלאומי של קנדה.

המסר נשלח על ידי ראש הממשלה בשנה שעברה, לאחר שנבחרת קנדה בהוקי הביסה את יריבתה האמריקנית באליפות גביע האומות, אחד מאירועי ההוקי החושבים בצפון אמריקה ובעולם כולו.

טרודו התייחס אז לדבריו של הנשיא טראמפ על הפיכתה של קנדה ל"מדינה ה-51 של ארצות הברית", פחות משבועיים לאחר שטראמפ הציב מכסים של 25 אחוזים על סחורות מקנדה.

במשחק הנוכחי הצליחה נבחרת ארצות הברית לכפות הארכה במשחק הגמר של טורניר ההוקי קרח לגברים מול קנדה, ובסיומו ניצחה 2:1 והשיגה זכייה היסטורית.