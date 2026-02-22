אחר הצהריים (ראשון), הגיע דיווח חדש מהבית הלבן, בו הודיעו האמריקנים דרך הכתב הישראלי ברק רביד כי נותרו לאיראנים 48 שעות בלבד להגשת הצעה מפורטת.

המדובר במסמך הצעה שארה"ב דרשה מאיראן עוד לפני הפגישה האחרונה בין ויטקוף לשר החוץ האיראני, מסמך אותו הוא לא הביא עימו לבסוף לפגישה.

בדיווחו של הכתב הישראלי צוין כי מדובר ב"הזדמנות אחרונה" של איראן למשא ומתן, אמירה שנתנה לדיווח נופך של איום בנוסף לדד-ליין קטלני של שתי יממות שלאחריו בא תבוא התקיפה.

אחרי כמות בלתי נספרת של דד-ליינים מצידו של הנשיא טראמפ:

"שלא יירו על מפגינים", "שלא יוצאו מפגינים להורג", "בעוד שבועיים", "בעוד חמישה עשר יום", "בעוד עשרה ימים" וכעת בעוד "48 שעות", ניתן להבין את האיראנים אם אינם מתייחסים לאיומיו באופן לִיטֵרָלִי.

כך או כך, לאחר זמן קצר מאז פרסם כתב 12 ואקסיוס את המסר של הבית הלבן, מיהר שר החוץ האיראני עראקצ'י להתראיין לתקשורת האמריקנית, בו הקדים את האמריקנים וניטרל את האיום המחודש.

בראיון - שלא ברור כלל אם קדם לו תיאום עם וושינגטון - אמר עראקצ'י כי "ככל הנראה תתקיים פגישה בז'נבה ביום חמישי הקרוב".

בעוד הגורמים בבית הלבן אמרו כי תיתכן פגישה ביום שישי במידה וימציאו האיראנים מסמך, האיראני הודיע, כאמור - אולי על דעת עצמו, כי פגישה תתקיים יום קודם לכן, ביום חמישי.

בראיון התעלם עראקצ'י מהאיום המפורש של הבית הלבן בו ניתנו שתי יממות בלבד להמצאת מסמך ההצעה, ואמר כי "ייקח יומיים-שלושה" להכנת ההצעה, בדגש על "שלושה" שמבטל למעשה כל דד-ליין נוסף.

כצפוי, דקות לאחר מכן אישרו גורמים אמריקנים כי אכן תתקיים פגישה ביום חמישי הקרוב - דרך אותו כתב ישראלי באמצעותו שיגרו איום זמן קצר קודם לכן.

בכך, הצליח עראקצ'י לבטל את הדד-ליין החדש, לקבוע פגישה כעובדה בשטח, ולהביך פעם נוספת את ממשל טראמפ, תוך שהוא מאיים לטווח את בסיסי ארה"ב ברחבי המזרח התיכון.