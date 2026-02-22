בסביבת טראמפ קיים ויכוח עז לגבי הכיוון שבו הנשיא צריך ללכת מול התעקשות איראן. שליחיו, קושנר ווויטקוף, סבורים כי יש לתת עוד זמן לדיפלומטיה. טראמפ נוטה להורות על תקיפה, אך נענה לבקשתם למצות את השיחות.

מנגד, מקורבו של טראמפ, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, כמו גם גורמים נוספים בממשל, דוחקים בנשיא לא לחכות - ולתקוף את איראן. מי שמאוד מודאג מחוסר ההחלטיות הזו הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי הדיווח של ברק רביד הערב (ראשון) בחדשות 12, גורם אמריקני שפגש את רה"מ בשבוע שעבר סיפר שנתניהו אמר לו שיצא מהפגישה עם טראמפ בבית הלבן בלי הבנה ברורה מה הנשיא רוצה לעשות. נתניהו אף אמר לאותו גורם אמריקני: "האם הוא (טראמפ) עדיין איתנו? אני מודאג".

בתוך כך, הפסגה ביום חמישי בז'נבה בין ארצות הברית לאיראן בהחלט עשויה להיות ההזדמנות האחרונה להשיג פריצת דרך במו"מ על הסכם גרעין. בירושלים יעקבו מאוד מקרוב אחרי מה שיקרה בשיחות בשוויץ, כשרק יומיים לאחריהן, צפוי שר החוץ מרקו רוביו להגיע לישראל ולהיפגש עם נתניהו.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לסבב המשא ומתן הצפוי עם ארה"ב ביום חמישי בז'נבה, וכתב ברשת X כי "איראן מחויבת לשלום ויציבות באזור. המשא ומתן האחרון כלל חילופי הצעות מעשיות והניב אותות מעודדים. עם זאת, אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר פעולות ארה"ב ועשינו את כל ההכנות הנדרשות לכל תרחיש אפשרי".