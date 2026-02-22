כיכר השבת
מלחמה או הסכם?

"אני מודאג": האמירה המפתיעה של נתניהו ביציאתו מהפגישה האחרונה עם טראמפ

ברקע ההתנהלות של ארצות הברית נגד איראן, כאשר שני קולות שונים בדרכם מושכים את טראמפ לכיוונם, בישראל מודאגים מהחלטתו של הנשיא | גורם אמריקני סיפר שנתניהו אמר לו שיצא מהפגישה עם טראמפ בבית הלבן בלי הבנה ברורה מה הנשיא רוצה לעשות | נתניהו אמר: "האם הוא (טראמפ) עדיין איתנו? אני מודאג" (מדיני)


ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: פלאש Yonatan Sindel/Flash90)

בסביבת קיים ויכוח עז לגבי הכיוון שבו הנשיא צריך ללכת מול התעקשות איראן. שליחיו, קושנר ווויטקוף, סבורים כי יש לתת עוד זמן לדיפלומטיה. טראמפ נוטה להורות על תקיפה, אך נענה לבקשתם למצות את השיחות.

מנגד, מקורבו של טראמפ, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, כמו גם גורמים נוספים בממשל, דוחקים בנשיא לא לחכות - ולתקוף את איראן. מי שמאוד מודאג מחוסר ההחלטיות הזו הוא ראש הממשלה .

לפי הדיווח של ברק רביד הערב (ראשון) בחדשות 12,  גורם אמריקני שפגש את רה"מ בשבוע שעבר סיפר שנתניהו אמר לו שיצא מהפגישה עם טראמפ בבית הלבן בלי הבנה ברורה מה הנשיא רוצה לעשות. נתניהו אף אמר לאותו גורם אמריקני: "האם הוא (טראמפ) עדיין איתנו? אני מודאג".

בתוך כך, הפסגה ביום חמישי בז'נבה בין ארצות הברית לאיראן בהחלט עשויה להיות ההזדמנות האחרונה להשיג פריצת דרך במו"מ על הסכם גרעין. בירושלים יעקבו מאוד מקרוב אחרי מה שיקרה בשיחות בשוויץ, כשרק יומיים לאחריהן, צפוי שר החוץ מרקו רוביו להגיע לישראל ולהיפגש עם נתניהו.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לסבב המשא ומתן הצפוי עם ארה"ב ביום חמישי בז'נבה, וכתב ברשת X כי "איראן מחויבת לשלום ויציבות באזור. המשא ומתן האחרון כלל חילופי הצעות מעשיות והניב אותות מעודדים. עם זאת, אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר פעולות ארה"ב ועשינו את כל ההכנות הנדרשות לכל תרחיש אפשרי".

0 תגובות

7
אסור לעשות הסכם עם איראן זה טעות פטאלית רק פצצות הם מבינים
יחיאל
6
כול מי שהצביע לבינימים ביבי נתניהו שלא יתפלא אחרכך למה קוראים אסונות
יהודי אמיתי
5
אדון ביבי תמשיך להקשיב לטרמפ הוא יחסל אותנו
דוד
זה ביבי יחסל אותנו עם הכניעה שלו לרפורמים, לשמאל וליועמשית.
יצחק

