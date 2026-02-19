ממשל טראמפ ממשיך להדק את הלחץ על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כאשר עד כה הוטלו סנקציות אישיות על 11 בכירים במוסד, בהם שמונה שופטים והתובע הראשי. הצעדים האמריקאיים, שננקטו בתגובה לחקירות נגד גורמים מארצות הברית ומישראל, כוללים הגבלות כלכליות חריפות ואיסורי תנועה הפוגעים לא רק בעובדי המערכת המשפטית אלא גם בבני משפחותיהם.

על פי הצו הנשיאותי שפורסם אשתקד, הממשל מאשים את בית הדין בביצוע פעולות חסרות בסיס ולא לגיטימיות המכוונות נגד ארצות הברית ובעלת בריתה הקרובה ישראל. יצוין כי שתי המדינות אינן נמנות עם 125 המדינות החתומות על אמנת רומא, המהווה את הבסיס החוקי לפעילות המוסד.

השופטת הקנדית קימברלי פרוסט, שנכללה ברשימת העיצומים, תיארה את המצב כמתקפה ישירה ובוטה על עצמאות המוסד. לדבריה, מדובר בצעדים החורגים מהמישור ההצהרתי ומשפיעים באופן ישיר על חייהם האישיים של השופטים. "זה באמת היה רגע של חוסר אמון מסוים", אמרה פרוסט והוסיפה: "אלו צעדי כפייה שנועדו לתקוף את היכולת שלנו לבצע את עבודתנו באופן אובייקטיבי ועצמאי. אנו רוצים שאנשים יעריכו עד כמה זה שגוי".

ההשלכות הכלכליות באות לידי ביטוי בביטול כרטיסי אשראי על ידי בנקים, כולל מוסדות אירופיים החוששים מהפרת המדיניות האמריקאית. שופטים דיווחו כי חשבונותיהם בחברות טכנולוגיה דוגמת גוגל ואמזון נסגרו, וכי פעולות יומיומיות פשוטות כמו הזמנת נסיעה או חדר במלון הפכו למשימות בלתי אפשריות. פרוסט ציינה כי "יש לכך השפעה כה חמורה מבחינת חיי היומיום, זה לא סמלי. אתה מאבד את כל כרטיסי האשראי שלך, לא משנה היכן הם הונפקו".

השופטת לוז דל כרמן איבנז קרנזה הדגישה כי הסנקציות פגעו גם בבתה, שחשבונותיה נסגרו ואשרת הכניסה שלה לארצות הברית בוטלה למרות שאינה קשורה לפעילות בית הדין.

"היא חיה בחלק אחר של העולם, אין לה קשר לבית הדין הפלילי הבינלאומי. זה עצוב. זו נקמה טהורה על משהו שהיא לא עשתה", אמרה איבנז קרנזה. היא הוסיפה כי "זהו סוג הרדיפה שלדעתי העולם לא צריך לאפשר לו לקרות. אנו משרתים את האנושות. אנו עושים צדק עבור הקורבנות הפגיעים ביותר ברחבי העולם, עבור מיליוני נשים וילדים שאין להם קול".

למרות הלחץ הכבד וחששות בתוך המוסד מפני אפשרות של הטלת סנקציות גורפות על הארגון כולו במטרה לשתקו, השופטים מבהירים כי לא ישנו את התנהלותם המקצועית. פרוסט הבהירה כי "הצעדים האלה חסרי תועלת לחלוטין. אני יכולה לומר, בשם כל שופטי בית הדין הזה והתובעים, שנמשיך לבצע את עבודתנו באופן עצמאי. זה לא משפיע על האופן שבו אנו בוחנים את התיקים שלנו או כיצד אנו מכריעים בהם".