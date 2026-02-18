מטוסי חיל האוויר האמריקני ( צילום: USAF )

באופן רשמי שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, אבל נראה כי קרובה השעה להכרעה ובבית הלבן מאבדים סבלנות אל מול האיומים הבלתי פוסקים של חמינאי ופקודיו, בזמן שהצבא האמריקני מזרים כוחות עצומים למזרח התיכון.

האם אנחנו לפני תקיפה אמריקנית נרחבת באיראן שאולי תפיל את המשטר הרצחני אך תגרור באופן בלתי נמנע מלחמה בין ישראל ואיראן? 'כיכר השבת' עושה לכם סדר בתרחישים האפשריים. תרחיש מס' 1: השיחות קורסות, ארצות הברית תוקפת באיראן, פורצת מלחמה הרציונל: הדרישות של ארצות הברית (וישראל) והדרישות של איראן אינן מתכנסת למקום אחד. על אף המסרים החיוביים מהשיחות והדיווחים על 'התקדמות', גורמים בכירים בהם סגן הנשיא אתמול הודו כי ההתקדמות אינה מספקת ולמעשה יהיה קשה להגיע להסכם כששני הצדדים באים עם דרישות מנוגדות. "הסינים לא שולחים לנו סיוע": נשיא איראן בנאום מיואש | צפו משה בשן | 20:31 "אישה קטנה": הסנאטור המקורב לטראמפ השתולל בזעם בפגישה מדינית אריה רוזן | 17:16 אתמול היה זה מוחמד חוסיין רנג'ברן, יועץ לשעבר של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, שכתב בחשבון ה-X שלו כי "האווירה של המשא ומתן בז'נבה לא נראתה חיובית". זמן קצר לאחר מכן נמחק הפוסט, אך הכיוון ברור. הערב (רביעי) אמר גורם איראני לוול סטריט ז'ורנל כי "ישנו חשש כי הפער בין מה שאיראן מוכנה להציע בנושא הגרעין לבין מה שוושינגטון מוכנה לקבל בלתי ניתן לגישור". אז מה צפוי לנו? לפי דיווח דרמטי היום באקסיוס, ממשל טראמפ קרוב למלחמה במזרח התיכון - וזו עשויה להתחיל "בקרוב מאוד". לפי הדיווח, הפעם מדובר ככל הנראה במלחמה שתהיה משותפת לישראל וארצות הברית, ותהיה רחבה בהיקפה ובעלת השפעות דרמטיות על כל האזור ועל המשך כהונתו של טראמפ. אם במלחמת 12 הימים ישראל היא שהובילה את המערכה, וארצות הברית רק "הצטרפה" אליה בהפצצת המתקן בפורדו, הפעם לפי הדיווח זה יהיה אחרת. יועץ של טראמפ צוטט בדיווח כי מתחיל להימאס לטראמפ. "לדעתי יש תשעים אחוז סיכוי שנראה פעולה קינטית בשבועות הקרובים", צוטט המקור.

שינוע תחמושת וציוד למזרח התיכון ( צילום: סנטקום )

במקביל, הבוקר התבטא ראש אמ"ן לשעבר האלוף במיל' עמוס ידלין כי "הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב". כך אמר בריאיון לתוכנית "חדשות הבוקר" ב'קשת 12'. מאוחר יותר הסביר כי לא התכוון להבהיל ולדבריו הוא נתן הערכה כללית.

במהלך הריאיון, אמר ידלין כי בשבוע שעבר הירשה לעצמו לטוס לוועידת הביטחון במינכן, אך לקראת הסופ"ש הקרוב, היה חושב פעמיים אם לטוס. לדבריו, "אנחנו הרבה יותר קרובים משהיינו קודם", אך הוא הוסיף כי "מעצמה לא הולכת למלחמה בתוך ימים".

אם כן, מתי זה יקרה? אנליסטים ופרשנים מציינים מספר נקודות בציר, שעל פי ההערכות ימנעו מטראמפ לפעול בשבועות הקרובים.

מחר, ה-19 לחודש, צפויה להתכנס מועצת השלום. האירוע יתקיים ב"מכון השלום" של טראמפ בעיר. באירוע ישתתפו הנשיא טראמפ, סגן הנשיא ואנס שר החוץ רוביו וכמובן נציגי המדינות החברות במועצת השלום.

יום ראשון, ה-22 לחודש, אז תסתיים אולימפיאדת החורף, וההערכות כי טראמפ ימתין לסיומה, כמו שהנשיא פוטין המתין בזמנו לפלוש לאוקראינה.

הגעת נושאת המטוסים האימתנית ג'ארלד פורד למזרח התיכון, לפי הערכות בטווח של שבועיים.

תום השבועיים אותם העניקה אתמול ארצות הברית לאיראן כדי לבוא עם הצעה מחודשת להמשכת שיחות המשא ומתן.

הסיכוי: כל מי שעיניו ראשו מבין כי ארצות הברית לא מסיטה כוחו כאלו עצומים רק בשביל 'לכופף' את האיראניים במשא ומתן, ובמוקדם או במאוחר תשמש בסל הכלים שהביאה לזירה נגד שלטון האייתוללות.

הספינה הגדולה בעולם. נושאת המטוסים ג'רלד פורד ( צילום: צבא ארה"ב )

תרחיש מס' 2: האיראנים והאמריקנים חותמים על הסכם, הזירה נרגעת (עד הפעם הבאה)

הרציונל: האיראניים יבינו כי שלטונם אכן בסכנה וייאותו להתפשר על מספר נקודות שירצו את האמריקניים, במטרה לעבור בשקט את שלוש שנות שלטונו הנותרות של הנשיא טראמפ.

טראמפ מצידו, יסתדר עם האגף הרפובליקני שאינו מרוצה מההסלמה מול איראן ומהאפשרות ששוב חיילים אמריקניים ייהרגו על אדמה זרה אחרי המלחמות בעיראק ואפגניסטן. זאת בנוסף ללחץ מצד מדינות המפרץ החוששות מתקיפות איראניות על שטחן ומלחיצות את טראמפ על ירידת מחירי הנפט והשפעת המלחמה על הכלכלה העולמית.

הסיכוי: אין לדעת, שכן הנשיא האמריקני אינו צפוי ולדעת מומחים רבים ייתכן שהנשיא אינו מעוניין אכן במלחמה והפלת השלטון, ומשכך, הסכם שכזה מהווה פתרון מצויין 'לרדת מהעץ'.

עלי חמינאי ( שאטרסטוק )

תרחיש מס' 3: מיסקלקולציה - האיראנים חשים ששלטונם בסכנה ויוצאים למתקפת מנע

הרציונל: מדובר בשלטון אסלאמי קיצוני ופונדמנטליסטי שאינו בוחל בכלום כדי לשמר את שטונו, כפי שראינו בטבח ההמוני במפגינים במהלך המהומות חודש שעבר. ייתכן, שאם ראשי המשטר יבינו ש'אין להם מה להפסיד' וכך או כך הם עומדים לספוג מתקפה ממושכת מצד הכוחות העצומים שארצות הברית פרסה סביבם - הם יבחרו לצאת ולתקוף ראשונים בהנחה שיסבו בכך אבדות כבידות לישראל ולארצות הברית.

הסיכוי: הכל אפשרי, אך המשטר האיראני הוא ערמומי ומחושב מאוד ולעולם אינו פועל מ'הבטן'. יותר הגיוני שבאיראן ינסו למשוך את הזמן עוד ועוד בכדי לדחות את המכות שיספגו אם וכאשר, מאשר שיביאו על עצמם את סוף שלטונם.

בכלל תרחיש זה יש להכניס אופציה הפוכה: אם ישראל תרגיש שבאיראן עומדים לתקוף - ומטוסי חיל האוויר יצאו ראשונים לתקוף כדי לסכל את המתקפה האיראנית.

קבוצת התקיפה של נושאות המטוסים ג'רלד ר. פורד עברה את מצר גיברלטר ( צילום: חשבון X רשמי של כוחות הצי השישי של ארה"ב. )

תרחיש מס' 4: גורם בלתי צפוי מוביל להסלמה מהירה

הרציונל: למרות שארצות הברית ואיראן משדרות איפוק מבצעי - למרות האיומים ההדדיים, דווקא אירוע לא צפוי כמו תקיפת ספינת אמריקנית או כל אירוע קטן שעלול להסלים - יכול להוציא את השדים מהבקבוק.

תרחיש נוסף שיכול להיות הוא חזרתן של המחאות ברחבי איראן או פרסום תיעודים מהטבח - שעלולים 'להדליק' את טראמפ. תיעודים שהאיראנים מנסים בכל כוחם להסתיר.

הסיכוי: כמו כל אירוע בלתי צפוי - אין אפשרות לצפות דבר כזה, אך בהתחשב בכוחות העצומים ששני הצדדים מרכזים - האזור עומד על לוע הר געש ומספיק שאחד הצדדים יעשה טעות לא מכוונת כדי שהמזרח התיכון יעלה באש.

אֲשֶׁ֨ר שִׂבְּר֜וּ אֹיְבֵ֤י הַיְּהוּדִים֙ לִשְׁל֣וֹט בָּהֶ֔ם וְנַהֲפ֣וֹךְ ה֔וּא אֲשֶׁ֨ר יִשְׁלְט֧וּ הַיְּהוּדִ֛ים הֵ֖מָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶֽם׃