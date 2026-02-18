ברקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון, עם קידום כוחות אמריקניים עצומים למזרח התיכון, הרשויות האיראניות הודיעו הערב (רביעי) במפתיע לגופי התעופה הבינלאומיים על סגירת רצועת שטח אווירי במדינה.

ההודעה הגיעה בהתרעה קצרה במיוחד כאשר סגירת השטח האווירי תחל עוד מספר שעות, במהלך שעות לפנות הבוקר. האיראנים הודיעו כי השטח האווירי ייסגר בעקבות "פעילות טילים" אשר צפויה לכלול "שיגור טילים במרחב הפעילות".

על פי ההודעה האיראנית, תאסר כל טיסה במרחב שנמתח מעומק המדינה הרחק אל תוך הים דרומית לאיראן, במיצרי הורמוז, בין השעות 03:30 בלילה, עד ל-13:00 בצהריים למחרת.

איראן ורוסיה יקיימו מחר תמרון ימי משותף בים עומאן, זמן קצר לאחר הסבב האחרון של השיחות בין טהרן לוושינגטון בז’נבה. ביום שני פתחו משמרות המהפכה – הזרוע האידיאולוגית של צבא איראן –בתרגילים במצרי הורמוז האסטרטגיים, צעד שנחשב לאתגר לכוחות הצי האמריקני הפרוסים באזור.

"התרגיל הימי המשותף של הרפובליקה האסלאמית של איראן ורוסיה יתקיים מחר בים עומאן ובצפון האוקיינוס ההודי", דיווחה סוכנות הידיעות ISNA, תוך ציטוט דובר התרגיל, תת־אדמירל חסן מקסודלו. לדבריו, "מטרת התרגיל היא לחזק את הביטחון הימי ולהעמיק את היחסים בין חילות הים של שתי המדינות". הוא לא ציין כמה זמן יימשך התרגיל.