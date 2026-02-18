ברקע שליחת אמצעי מלחמה רבים למזרח התיכון, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה כי "יש הרבה סיבות לתקוף את איראן".

"הנשיא טראמפ הבהיר תמיד שדיפלומטיה היא האפשרות העדיפה עליו, ואיראן תהיה חכמה אם תעשה עסקה", הוסיפה הדוברת.

במקביל הנשיא פרסם הודעה ברשתות החברתיות בה העלה טענות נגד ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שנכנס לחוזה חכירה ל-100 שנה עם המדינה האפריקנית מאוריציוס על דייגו גרסיה, אי הממוקם אסטרטגית באוקיינוס ​​ההודי ומשמש מקום למפציצים אמריקניים.

לדברי הנשיא, "אם איראן תחליט לא לעשות עסקה, ייתכן שיהיה צורך שארצות הברית תשתמש בדייגו גרסיה ובשדה התעופה הממוקם בפיירפורד, כדי לחסל מתקפה פוטנציאלית של משטר לא יציב ומסוכן ביותר - מתקפה שעשויה להתבצע על בריטניה, כמו גם על מדינות ידידותיות אחרות".

"תמיד נהיה מוכנים, נכונים ומסוגלים להילחם למען בריטניה, אבל הם צריכים להישאר חזקים לנוכח ה'ווקיזם' ובעיות אחרות המונחות בפניהם", סיכם הנשיא. "אל תוותרו על דייגו גרסיה!".

בישראל מעריכים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נוטה ללכת "בקרוב" על מתקפה צבאית נרחבת באיראן, מאחר שהיא לא מקבלת את הדרישות האמריקניות במשא ומתן.

על פי דיווח של רשת פוקס ניוז, ארה"ב הציבה אולטימטום לאיראן: פרקו את תוכנית הגרעין שלכם או שתאלצו להתמודד עם "אופציות אחרות".

ביומיים האחרונים ארה"ב שלחה עוד ועוד מטוסי קרב, מטוסי תדלוק, מטוסי ביון ומטוסי פיקוד ושליטה למזרח התיכון, מה שיוצר כוח אמריקני אדיר שכמוהו לא נראה באזור הרבה מאד זמן.