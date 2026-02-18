כיכר השבת
חוששים מפני הבאות

"הסינים לא שולחים לנו סיוע": נשיא איראן בנאום מיואש | צפו

ברקע החשש באיראן מפני תקיפה אמריקנית קרובה, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נשא נאום נואש בפני חברי הפרלמנט, בו התלונן בין השאר שהסינים לא מסייעים למשטר במערכה | "מי שיכול להשיג מימון שיגיד", קרא הנשיא | בישראל מעריכים שטראמפ נוטה ללכת בקרוב על מתקפה צבאית נרחבת באיראן (בעולם)

ברקע המצב הכלכלי הרעוע ב והחשש במדינה מפני תקיפה אמריקנית קרובה, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נשא נאום נואש בפני חברי הפרלמנט, בו התלונן בין השאר שהסינים לא מסייעים למשטר במערכה.

"הסינים הבטיחו שיתנו לנו מימון משמעותי - זה לא קרה!", קרא הנשיא בייאוש, והוסיף: "מי שיכול להשיג מימון שיגיד - אני חותם! זה לא כל כך פשוט".

מתכוננים למערכה ארוכה

בינתיים, בישראל מעריכים שנשיא נוטה ללכת "בקרוב" על מתקפה צבאית נרחבת באיראן, מאחר שהיא לא מקבלת את הדרישות האמריקניות במשא ומתן.

על פי דיווח של רשת פוקס ניוז, ארה"ב הציבה אולטימטום לאיראן: פרקו את תוכנית הגרעין שלכם או שתאלצו להתמודד עם "אופציות אחרות".

אתמול אמר סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בריאיון לרשת כי במובנים מסוימים, המשא ומתן עם טהרן "היה טוב, אבל האיראנים לא מוכנים כרגע לעמוד בקווים האדומים שהציב הנשיא". לדבריו, "טראמפ רוצה למצוא פתרון, בין אם דיפלומטי - או אפשרות אחרת". אחרי הדברים ציטטו ב"וול סטריט ג'ורנל" גורם איראני שאמר כי "הממשל חושש שהפער בין מה שוושינגטון מוכנה לקבל למה שטהרן מוכנה לתת הוא בלתי ניתן לגישור".

ביומיים האחרונים ארה"ב שלחה עוד ועוד מטוסי קרב, מטוסי תדלוק, מטוסי ביון ומטוסי פיקוד ושליטה למזרח התיכון, מה שיוצר כוח אמריקני אדיר שכמוהו לא נראה באזור הרבה מאד זמן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר