"הסינים לא שולחים לנו סיוע": נשיא איראן בנאום מיואש | צפו

ברקע המצב הכלכלי הרעוע באיראן והחשש במדינה מפני תקיפה אמריקנית קרובה, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נשא נאום נואש בפני חברי הפרלמנט, בו התלונן בין השאר שהסינים לא מסייעים למשטר במערכה.

"הסינים הבטיחו שיתנו לנו מימון משמעותי - זה לא קרה!", קרא הנשיא בייאוש, והוסיף: "מי שיכול להשיג מימון שיגיד - אני חותם! זה לא כל כך פשוט".

מתכוננים למערכה ארוכה

בינתיים, בישראל מעריכים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נוטה ללכת "בקרוב" על מתקפה צבאית נרחבת באיראן, מאחר שהיא לא מקבלת את הדרישות האמריקניות במשא ומתן.

על פי דיווח של רשת פוקס ניוז, ארה"ב הציבה אולטימטום לאיראן: פרקו את תוכנית הגרעין שלכם או שתאלצו להתמודד עם "אופציות אחרות".

אתמול אמר סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בריאיון לרשת כי במובנים מסוימים, המשא ומתן עם טהרן "היה טוב, אבל האיראנים לא מוכנים כרגע לעמוד בקווים האדומים שהציב הנשיא". לדבריו, "טראמפ רוצה למצוא פתרון, בין אם דיפלומטי - או אפשרות אחרת". אחרי הדברים ציטטו ב"וול סטריט ג'ורנל" גורם איראני שאמר כי "הממשל חושש שהפער בין מה שוושינגטון מוכנה לקבל למה שטהרן מוכנה לתת הוא בלתי ניתן לגישור".

ביומיים האחרונים ארה"ב שלחה עוד ועוד מטוסי קרב, מטוסי תדלוק, מטוסי ביון ומטוסי פיקוד ושליטה למזרח התיכון, מה שיוצר כוח אמריקני אדיר שכמוהו לא נראה באזור הרבה מאד זמן.