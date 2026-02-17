חבריה לשעבר של חברת הקונגרס מרי גלוסנקמפ פרז, דמוקרטית מוושינגטון, אמרו שהם היו "נחרדים" לאחר שבמהלך לימודיהם במכללה היא לכאורה ערפה את ראשו של תרנגול בעזרת "סכין מטבח קהה".

האירוע אירע בזמן שגלוסנקמפ פרז וחבריה לחדר עסקו ב"חקלאות עירונית", שהייתה פופולרית בפורטלנד, שם למדו במכללה הפרטית.

חבריה לשעבר סיפרו כי במהלך ניסיונות למצוא דרך הומאנית להרוג את התרנגול, גלוסנקמפ פרז חשבה שהחברים שלה "חסרי אומץ", תפסה את התרנגול והחלה לחתוך אותו עם סכין קהה, עד שהתרנגול החל להיאבק ולדמם. הם תיארו כיצד היא הרימה את הגופה בעוד הדם ניתז.

בפודקאסט שפרסמו הם סיפרו גם על הארנבת שלה בשם "מיטבול", שגלוסנקמפ פרז גידלה ואכלה את הצאצאים שלה, ועל אכפתיות מועטה שלה כלפי בעלי החיים בזמן ניסיונות החקלאות העירונית.

חבריה לשעבר גם האשימו את גלוסנקמפ פרז בכך שהיא מציגה עצמה כאדם ממעמד נמוך, אף על פי שלדבריהם משפחתה עשירה ושילמה את שכר הלימוד במלואו.

גלוסנקמפ פרז ומשרדיה לא הגיבו להאשמות.