גורמים אמריקאים ששוחחו עם כתבים אמרו כי למרות האופטימיות שמשדרת איראן, הפערים עדיין נותרו גדולים, כך לפי דיווח של הכתב עמיחי שטיין מ-i24 news.

מוקדם יותר היום, אמרו גורמים עומאנים כי "האמריקנים בעיקר ישבו בשקט", בהתייחס לשתי שיחות המשא ומתן שהתקיימו עד כה.

המשמעות היא שהאמריקנים מחכים לשמוע מאיראן התקדמות ממשית לקראת העמדה האמריקנית.

בינתיים, לא נרשמה פריצת דרך באף אחת משלוש הסוגיות העיקריות; האורניום שכבר הועשר, העשרת אורניום על אדמת איראן וסוגיית הטילים.

לפי דיווחים, בישראל מבינים כי הפיצוץ בין ארה"ב לאיראן קרוב מתמיד וכי אין באמת דרך לגשר על הפערים. "האווירה בחדר לא הייתה חיובית", תיארו גורמים המעורים בפרטים, למרות הניסיון לשדר מסרים אופטימיים.

ובחזרה לדיווח מפי גורמים המעורבים בפרטי המשא ומתן, לטענתם הפערים בין ארה"ב לאיראן "עדיין גדולים".

לאחר שש שעות של משא ומתן, לא נרשמה התקדמות משמעותית למרות המסרים על התקרבות בין הצדדים.

האמריקנים אמרו כי הם נתנו לאיראנים "שבועיים" כדי לחזור עם הצעה משמעותית הכוללת ויתורים. בישראל מזכירים כי בפעם הקודמת שהוזכרו ה"שבועיים" הידועים, האירוע הסתיים במבצע "פטיש חצות" - בתוך אותה התקופה.

בתוך כך, ארה"ב שיגרה מבריטניה את אחד מ'מטוסי העל' שלה - F22 רפטור, מטוס בו עשתה שימוש במתקפה על אתרי הגרעין האיראניים במבצע הנ"ל.

נושאת המטוסים הגדולה בעולם עושה גם היא את דרכה בימים אלו למזרח התיכון, היום היא יצאה מהקריביים ונכנסה לאוקיינוס האטלנטי.