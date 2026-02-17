גורמים אמריקאים ששוחחו עם כתבים אמרו כי למרות האופטימיות שמשדרת איראן, הפערים עדיין נותרו גדולים, כך לפי דיווח של הכתב עמיחי שטיין מ-i24 news.
מוקדם יותר היום, אמרו גורמים עומאנים כי "האמריקנים בעיקר ישבו בשקט", בהתייחס לשתי שיחות המשא ומתן שהתקיימו עד כה.
המשמעות היא שהאמריקנים מחכים לשמוע מאיראן התקדמות ממשית לקראת העמדה האמריקנית.
בינתיים, לא נרשמה פריצת דרך באף אחת משלוש הסוגיות העיקריות; האורניום שכבר הועשר, העשרת אורניום על אדמת איראן וסוגיית הטילים.
לפי דיווחים, בישראל מבינים כי הפיצוץ בין ארה"ב לאיראן קרוב מתמיד וכי אין באמת דרך לגשר על הפערים. "האווירה בחדר לא הייתה חיובית", תיארו גורמים המעורים בפרטים, למרות הניסיון לשדר מסרים אופטימיים.
ובחזרה לדיווח מפי גורמים המעורבים בפרטי המשא ומתן, לטענתם הפערים בין ארה"ב לאיראן "עדיין גדולים".
לאחר שש שעות של משא ומתן, לא נרשמה התקדמות משמעותית למרות המסרים על התקרבות בין הצדדים.
האמריקנים אמרו כי הם נתנו לאיראנים "שבועיים" כדי לחזור עם הצעה משמעותית הכוללת ויתורים. בישראל מזכירים כי בפעם הקודמת שהוזכרו ה"שבועיים" הידועים, האירוע הסתיים במבצע "פטיש חצות" - בתוך אותה התקופה.
בתוך כך, ארה"ב שיגרה מבריטניה את אחד מ'מטוסי העל' שלה - F22 רפטור, מטוס בו עשתה שימוש במתקפה על אתרי הגרעין האיראניים במבצע הנ"ל.
נושאת המטוסים הגדולה בעולם עושה גם היא את דרכה בימים אלו למזרח התיכון, היום היא יצאה מהקריביים ונכנסה לאוקיינוס האטלנטי.
רפטור
ה-F-22 Raptor נחשב למטוס הקרב המתקדם והדומיננטי ביותר בעולם מאז שנכנס לשירות.
הוא מוגדר כמטוס קרב מהדור החמישי, והוא הראשון ששילב יכולות שהפכו אותו לסטנדרט שכל שאר המטוסים מנסים להשתוות אליו.
העיצוב שלו והחומרים ממנו הוא בנוי מאפשרים לו להופיע על מכ"ם האויב בגודל של "דבורה" או גולה קטנה. זה מאפשר לו ליישם את דוקטרינת "הראשון שרואה הוא הראשון שיורה".
מנועי ה-F-22 מאפשרים לו לטוס במהירות על-קולית (מעל מאך 1) ללא שימוש במבער אחורי. רוב המטוסים צריכים לשרוף כמויות אדירות של דלק כדי להגיע למהירות כזו, בעוד הרפטור יכול להתמיד בה לאורך זמן ולמרחקים גדולים.
למטוס יש נחירים מתכווננים במנועים שמאפשרים לו להפנות את דחף המנוע למעלה או למטה. זה מעניק לו כושר תמרון קיצוני, כמעט "על טבעי", שמאפשר לו לבצע פניות חדות ולטוס בזוויות התקפה שמטוסים רגילים פשוט יזדקרו וייפלו בהן.
המחשב של המטוס אוסף נתונים מכל החיישנים (מכ"ם, לוחמה אלקטרונית, אינפרא-אדום) ומציג לטייס תמונה אחת ברורה ומאוחדת. הטייס לא צריך "לפענח" נתונים, אלא יכול להתרכז בניהול הקרב.
0 תגובות