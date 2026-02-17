אזרח רומני בן 47 נעצר בברגמו שבצפון איטליה לאחר שניסה לחטוף פעוטה בת שנה וחצי מידי הוריה בפתח סופרמרקט מקומי.

האירוע, שהתרחש בשעות הצהריים, הסתיים בפציעתה של הילדה ובמעצרו של החשוד על ידי כוחות הביטחון ולקוחות שהיו במקום.

על פי פרטי החקירה, התקרית אירעה כאשר המשפחה יצאה מהחנות והחשוד, המוגדר כחסר בית ללא עבר פלילי, זינק לעבר הילדה ותפס אותה ברגליה בנסיבות אלימות. האם הצליחה להחזיק בבתה בזמן שהחשוד ניסה לגרור את הפעוטה אל פנים המבנה. אביה של הילדה ונוכחים נוספים שנחלצו לעזרה הצליחו להשתלט על הגבר עד להגעת המשטרה.

הפעוטה הועברה לטיפול רפואי בבית חולים, שם קבעו הרופאים כי היא סובלת משבר בעצם הירך עקב עוצמת המשיכה של התוקף. "היו רגעים סוערים מאוד, אנחנו באמת מזועזעים", מסרו הוריה של הילדה לסוכנות הידיעות האיטלקית. לדבריהם, בתחילה לא הבינו את כוונותיו של הגבר וחששו כי הוא מבקש להשליך את בתם על הקרקע כדי לפגוע בה.

מפקד יחידת החקירות בברגמו, מרקו קדדו, התייחס לחומרת האירוע וציין כי "האירוע נגע בי מאוד כי מדובר בילדה. כשדיברתי עם ההורים הבנתי עוד יותר את ההשפעה הרגשית שחוו מהסיפור החמור הזה, שלמרבה המזל הסתיים בטוב". החשוד עומד כעת בפני אישומים של ניסיון חטיפה ותקיפה בנסיבות מחמירות.

דיווחים ברשתות כי מדובר בתייר ישראלי-רומני התבררו כפייק.