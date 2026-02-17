כיכר השבת
מחויך וגאה

תמונה נדירה: הרודן הגיע לחנוך יחידות דיור...וליטף גור כלבים

שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און הגיע אמש לחנוך אלפי יחידות דיור חדשות בפיונגיאנג הבירה | השליט הגיע לצד בתו שנתפסת כשלטת העתידית של המדינה, ואף ניצל את ההזדמנות לרכך את דמות השליט האכזר בעזרת גור כלבים קטן שגנב את ההצגה (בעולם) 

שליט קוריאה הצפונית חנך פרויקט מגורים ענק בבירה לקראת פתיחת ועידת המפלגה. קים ג'ונג און הכריז על השלמת בנייתן של עשרת אלפים דירות חדשות בפיונגיאנג וציין כי הקונגרס הקרוב יציב יעדים רחבים יותר, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

הנהגת קוריאה הצפונית השלימה את הקמתו של מתחם מגורים הכולל עשרת אלפים יחידות דיור בשכונת הוואסונג שבבירה פיונגיאנג.

טקס החניכה, שנערך אמש (שני) במעמד המנהיג קים ג'ונג און, מסמן את עמידתה של המדינה ביעד הכולל של הקמת 50,000 דירות באזור המטרופולין, כפי שנקבע בתוכנית החומש של הקונגרס השמיני לפני חמש שנים.

במהלך האירוע התייחס קים לכינוס הפוליטי המרכזי של מפלגת הפועלים השלטת הצפוי להיפתח בימים הקרובים. "על בסיס ההישגים הטרנספורמטיביים במהלך תקופת הקונגרס השמיני, הקונגרס התשיעי של המפלגה יציב יעד גרנדיוזי יותר של שיקום ויצירה", דברי המנהיג כפי שדווחו בכלי התקשורת הרשמיים במדינה.

(צילום: KCNA)

ההכנות לקראת הקונגרס התשיעי, הנחשב לאירוע הפוליטי החשוב ביותר במדינה המיועד לבחינת ביצועים וקביעת מדיניות חדשה, נמצאות בשלבי סיום. נציגי המפלגה המשתתפים בוועידה הגיעו לפיונגיאנג ביום שני, ועל פי הערכות של מומחים בקוריאה הדרומית, הדיונים הרשמיים צפויים להתחיל בתוך שלושה עד ארבעה ימים.

אל קים ג'ונג און התלוותה בתו, קים ג'ו אה, שנראתה מברכת את התושבים שנכנסו לבתיהם החדשים. נוכחותה הבולטת בטקס ובסיורים שנערכו לאחר מכן במרכז משחקי וידאו, בחנות כלי נגינה ובמרפאה וטרינרית, מחזקת את הערכותיהם של גורמי מודיעין ואנליסטים כי היא עוברת הכשרה לקראת ירושת ההנהגה בעתיד.

באחת התמונות שפרסמה רשת התעמולה הרשמית של הרודן, KCNA, נראה הרודן לצד בתו השלטת העתידית כשהם מלטפים יחד גור כלבים לבן, תמונה שנועדה לרכך את תדמיתו של השליט האכזר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר