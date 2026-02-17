תמונה נדירה: הרודן הגיע לחנוך יחידות דיור...וליטף גור כלבים

שליט קוריאה הצפונית חנך פרויקט מגורים ענק בבירה לקראת פתיחת ועידת המפלגה. קים ג'ונג און הכריז על השלמת בנייתן של עשרת אלפים דירות חדשות בפיונגיאנג וציין כי הקונגרס הקרוב יציב יעדים רחבים יותר, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

הנהגת קוריאה הצפונית השלימה את הקמתו של מתחם מגורים הכולל עשרת אלפים יחידות דיור בשכונת הוואסונג שבבירה פיונגיאנג. טקס החניכה, שנערך אמש (שני) במעמד המנהיג קים ג'ונג און, מסמן את עמידתה של המדינה ביעד הכולל של הקמת 50,000 דירות באזור המטרופולין, כפי שנקבע בתוכנית החומש של הקונגרס השמיני לפני חמש שנים. במהלך האירוע התייחס קים לכינוס הפוליטי המרכזי של מפלגת הפועלים השלטת הצפוי להיפתח בימים הקרובים. "על בסיס ההישגים הטרנספורמטיביים במהלך תקופת הקונגרס השמיני, הקונגרס התשיעי של המפלגה יציב יעד גרנדיוזי יותר של שיקום ויצירה", דברי המנהיג כפי שדווחו בכלי התקשורת הרשמיים במדינה.

( צילום: KCNA )

ההכנות לקראת הקונגרס התשיעי, הנחשב לאירוע הפוליטי החשוב ביותר במדינה המיועד לבחינת ביצועים וקביעת מדיניות חדשה, נמצאות בשלבי סיום. נציגי המפלגה המשתתפים בוועידה הגיעו לפיונגיאנג ביום שני, ועל פי הערכות של מומחים בקוריאה הדרומית, הדיונים הרשמיים צפויים להתחיל בתוך שלושה עד ארבעה ימים.

אל קים ג'ונג און התלוותה בתו, קים ג'ו אה, שנראתה מברכת את התושבים שנכנסו לבתיהם החדשים. נוכחותה הבולטת בטקס ובסיורים שנערכו לאחר מכן במרכז משחקי וידאו, בחנות כלי נגינה ובמרפאה וטרינרית, מחזקת את הערכותיהם של גורמי מודיעין ואנליסטים כי היא עוברת הכשרה לקראת ירושת ההנהגה בעתיד.

באחת התמונות שפרסמה רשת התעמולה הרשמית של הרודן, KCNA, נראה הרודן לצד בתו השלטת העתידית כשהם מלטפים יחד גור כלבים לבן, תמונה שנועדה לרכך את תדמיתו של השליט האכזר.