כיכר השבת
דיווחים באיראן

המראות הקשים חוזרים: ירי לעבר מפגינים שקראו "מוות לחמינאי"

מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים שכוחות הביטחון האיראניים יורים לעבר המונים שמוחים נגד המשטר וקוראים "מוות לחמינאי" | בעוד טהרן מנסה להקרין עוצמה ואחדות, דיווחים מצביעים על כך שהזעם הציבורי במדינה נותר בשיאו (בעולם)

מהומות במחאה
מהומות במחאה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
מהומות במחאה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מקורות אופוזיציה ב מדווחים שכוחות הביטחון האיראניים יורים לעבר המונים שמוחים נגד המשטר וקוראים "מוות לחמינאי" בעיר אבדאנאן במחוז אילאם, שם נרשמו אירועי מחאה גם אתמול.

בעוד טהרן מנסה להקרין עוצמה ואחדות, דיווחים ב"וושינגטון פוסט" מצביעים על כך שהזעם הציבורי במדינה נותר בשיאו שבועות לאחר דיכוי ממשלתי אלים שגבה את חייהם של אלפי בני אדם.

במקביל, כוחות הביטחון האיראניים ממשיכים במסע מעצרים נרחב שכלל עשרות אלפי בני אדם, בהם גם דמויות פוליטיות בולטות כמו אזר מנסורי, ראש "חזית הרפורמה" של איראן.

הנשיא מסעוד פזשכיאן התייחס לאחרונה לאירועים ואמר למשפחות הרוגים כי הממשל "נבוך" ממה שקרה במדינה, והבטיח לסייע לנפגעים. עם זאת, קריאות "מוות לחמינאי" ו"חמינאי הרוצח" ממשיכות להישמע בהלוויות ומחלונות בתים בטהרן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר