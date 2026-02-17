המראות הקשים חוזרים: ירי לעבר מפגינים שקראו "מוות לחמינאי"

מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים שכוחות הביטחון האיראניים יורים לעבר המונים שמוחים נגד המשטר וקוראים "מוות לחמינאי" בעיר אבדאנאן במחוז אילאם, שם נרשמו אירועי מחאה גם אתמול.

בעוד טהרן מנסה להקרין עוצמה ואחדות, דיווחים ב"וושינגטון פוסט" מצביעים על כך שהזעם הציבורי במדינה נותר בשיאו שבועות לאחר דיכוי ממשלתי אלים שגבה את חייהם של אלפי בני אדם.

במקביל, כוחות הביטחון האיראניים ממשיכים במסע מעצרים נרחב שכלל עשרות אלפי בני אדם, בהם גם דמויות פוליטיות בולטות כמו אזר מנסורי, ראש "חזית הרפורמה" של איראן.

הנשיא מסעוד פזשכיאן התייחס לאחרונה לאירועים ואמר למשפחות הרוגים כי הממשל "נבוך" ממה שקרה במדינה, והבטיח לסייע לנפגעים. עם זאת, קריאות "מוות לחמינאי" ו"חמינאי הרוצח" ממשיכות להישמע בהלוויות ומחלונות בתים בטהרן.