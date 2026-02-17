כיכר השבת
"היה לי עמוס מדי": המטפלת נתנה חומר משלשל לפעוטות כדי שישלחו אותם הביתה

כאשר פעוטות במעון יום באילינוי החלו לסבול מבעיות רפואיות מסתוריות, ההורים והרופאים נותרו ללא תשובות עד שהאמת המטלטלת נחשפה בחקירת המשטרה (חדשות בעולם)

המטפלת המשלשלת (צילום: משטרת אילינוי )

הורים במדינת אילינוי שבארה"ב נדהמו לגלות את הסיבה המקוממת לכך שילדיהם סבלו מבעיות קיבה קשות וממושכות במשך שבועות. לפי החשד, יזל חואריז (23), מטפלת במעון "The Learning Experience", נתנה לילדים תחת השגחתה חומרים משלשלים בלעיסה תוך שהיא משקרת להם שמדובר בסוכריות.

המניע מאחורי המעשה, כפי שעלה מהחקירה, היה רצונה של המטפלת להקל על יום העבודה שלה. המעון פועל לפי מדיניות שבה ילד חולה נשלח לביתו ואינו רשאי לחזור למשך 24 שעות; חואריז הודתה כי חשה "מוצפת" בעבודה וקיוותה שהתסמינים יגרמו להורי הילדים לקחת אותם הביתה.

הפרשה נחשפה לאחר שמספר הורים פנו למשטרה בתלונה על בעיות העיכול המסתוריות של ילדיהם, בני פחות משנתיים. אחת האימהות סיפרה כי בנה סבל במשך שבועות, וכי היא אף החליפה את פורמולת החלב שלו בניסיון למצוא פתרון, בזמן שהרופאים לא מצאו עדות לווירוס. נכון לעכשיו, חלק מהילדים עדיין סובלים מתופעות לוואי כתוצאה מהשימוש הממושך במשלשלים.

חואריז, שהייתה סטודנטית לחינוך לגיל הרך, פוטרה מעבודתה והסגירה את עצמה למשטרה. היא עומדת כעת בפני אישומים חמורים, הכוללים ניסיון לתקיפה בנסיבות מחמירות שגרמה נזק גופני לקטינים וסיכון חייהם ובריאותם של ילדים.

