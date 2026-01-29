שר התקשורת, שלמה קרעי, הגיע לאולפן 'כיכר השבת' לראיון מקיף שעסק בנושאים הבוערים ביותר על סדר היום של הציבור החרדי: החל מהמהפכה המתוכננת בשוק התקשורת, דרך משבר חוק הגיוס ועד לגזירות הכלכליות המאיימות על משפחות האברכים.

"כיכר השבת" על המסך של כולם

בפתח הראיון הציג השר קרעי את בשורת רפורמת התקשורת, שצפויה להשפיע ישירות על צרכני התוכן החרדיים. לדבריו, החוק החדש יבטל את המגבלות הקיימות ויאפשר לערוצים בעלי אוריינטציה דתית וחרדית, כמו 'כיכר השבת' או 'הידברות', לקבל מקום בחינם אצל כל ספקי התוכן (הוט, יס, סלקום ופרטנר).

"המטרה היא להרחיב את מגוון הדעות," הסביר קרעי. "אנחנו מבטלים את המודל שמכריח לקנות חבילות בסיס יקרות. אדם חרדי יוכל לבחור לעצמו חבילה ייעודית שכוללת רק את הערוצים שמתאימים לאורח חייו, מה שגם יוזיל מחירים וגם ימנע חשיפה לתכנים לא רצויים". השר התייחס גם לרדיו החרדי והבטיח כי תחנות כמו 'קול חי' ו'קול ברמה' יוכלו לשדר בפריסה ארצית מלאה, ללא המגבלות האזוריות הקיימות כיום.

"סנקציות על לומדי תורה? חרפה"

כשעלה נושא חוק הגיוס, השר קרעי לא חסך בביקורת על המודל המוצע הכולל סנקציות כלכליות. בעוד שהוא מצדד בשילובם של אלו שאינם לומדים, הוא יוצא חוצץ נגד פגיעה בלומדי התורה: "הדבר המופלא ביותר הוא לימוד התורה. הטלת ענישה קולקטיבית על אלו שתורתם אומנותם היא דבר חמור. אפילו לשמאל הקיצוני ברור שיש עילויים שחייבים לשמר את הגחלת, ובחוק הזה הם עלולים להיפגע אם לא יעמדו ביעדים. זה דבר שלא היה צריך לבוא לעולם".

השר התייחס בביטול לאפשרות שבג"ץ יפסול את החוק: "בג"ץ לא יכול לפסול חוקים. אם הוא ינסה לעצור חוק שעבר את כל הליכי הכנסת, זה יביא לפיצוץ. העם כבר מבין שלבג"ץ אין סמכות שלא ניתנה לו בחוק".

המלחמה על סבסוד המעונות

אחת הנקודות הכואבות בראיון הייתה סוגיית המעונות. השר קרעי הגדיר את הפסקת הסבסוד לנשים חרדיות כ"כישלון שלנו" וכ"חרפה". לדבריו, "הממשלה קבעה מדיניות לעודד נשים לצאת לעבודה ללא קשר לעיסוק הבעל. זה שפקידים מקשיבים ליועמ"שית ולא להחלטת הממשלה זה דבר שחייב תיקון. גוזלים מנשים חרדיות את המימון ודוחקים אותן למקומות לא מפוקחים".

מבט לבחירות: "העם הפך לאמוני יותר"

למרות הטלטלות הפוליטיות, קרעי משדר אופטימיות לקראת המערכה הבאה. "אני מאמין שנשיג הישגים טובים יותר מהפעם הקודמת. העם הזה, במיוחד אחרי המלחמה, הפך לאמוני יותר באופן חד משמעי. הציבור רואה את ההבדל בין נתניהו שמדבר על חזון וערכים לבין האופוזיציה שאיבדה את הדרך".

את הראיון סיים השר בהבטחה להמשך המאבק על המשילות: "לנצח בבחירות זה לא מספיק אם מערכת המשפט ממשיכה לסרס את כוחות הביטחון ואת הממשלה. נחזיר את המשילות כי זה בנפשנו".