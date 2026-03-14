האלימות בבני ברק: בן 21 נפצע קשה; בן 16 נפצע בינוני מחפץ כבד

בעיר בני ברק אירעו השבת מספר מקרים שהוצרכו טיפול רפואי. מקרה אלימות, מקרה פציעה, והצלת חיים לפעוט.

במקרה הראשון של האלימות, כונני החירום העניקו סיוע ראשוני לצעיר (בן 21) שנפצע קשה ברחוב הרב כהנמן בבני ברק. מדובר בבחור חרדי ממודיעין עילית.

תורן השבת של איחוד הצלה אבי רפאלי מסר: "מצאתי את הצעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו ונמסר לי שהוא נפצע באירוע אלימות. הענקתי לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים תל השומר כשמצבו מוגדר קשה".

במקרה נוסף, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו בליל שבת סיוע ראשוני לנער בן 16 שנפצע בינוני ברחוב בעל התניא בבני ברק.

מוישי קרויזר תורן השבת של איחוד הצלה מסר: "לדברי חבריו נפלה עליו גדר מברזל במשקל כבד. הנער נחבל בראשו ובפלג גופו העליון. הענקתי לו טיפול רפואי ופיניתי אותו באמבולנס איחוד הצלה שברשותי לחדר הטראומה בבית חולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר בינוני".

בעוד מקרה, העניקו הכוננים סיוע רפואי והצילו את חייו של פעוט בן 5 חודשים שפיתח תגובה אלרגית בביתו בבני ברק.

שלמה קצין חובש איחוד הצלה שהזריק לו אפיפן מסר: "נמסר לנו כי הוא פיתח תגובה אלרגית חריפה שסיכנה את חייו לאחר שנחשף לאבק. הענקתי לו טיפול רפואי מציל חיים תוך שימוש במזרק אפיפן (מזרק אוטומטי המשמש להזרקת כמות מדודה של אדרנלין). לאחר שמצבו התייצב, הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים מעייני הישועה".