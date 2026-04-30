בלשי תחנת מודיעין עצרו אמש קטין כבן 17, תושב העיר החרדית מודיעין עילית, בחשד למעורבות באירוע איומים חמור בתוך העיר.

על פי החשד, במהלך שהות בפיצרייה מקומית, שלף הקטין סכין קצבים ואיים באמצעותה על קטין אחר שנכח במקום. החשוד נעצר ונלקח לחקירה בתחנה, ובהמשך הובא בפני בית המשפט שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום ראשון בתנאי מעצר בית. החקירה בעניינו נמשכת במטרה לגבש את התשתית הראייתית להגשת כתב אישום. במקביל, התרחש אמש אירוע אלימות נוסף בקרב בני נוער במודיעין הסמוכה. שוטרים הוזעקו לזירה תוך דקות ספורות לאחר דיווח שהתקבל מגורמי הרפואה על נער שנזקק לטיפול רפואי בעקבות ריסוס גז פלפל. בפעילות מהירה של הכוחות בשטח, אותרו שני חשודים – קטינים בגילאי 15 ו-17 תושבי העיר – אשר הובאו לחקירה ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים, הכוללים גם הם מעצר בית.

פעילות המעצרים הזו אינה מקרית, אלא מהווה חלק ממבצע ממוקד ורחב היקף בשם "חושך שבטו". את המבצע מוביל מפקד מחוז מרכז נגד תופעות של עבריינות נוער, זאת בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי ומפכ"ל המשטרה.

המבצע נועד לתת מענה נחוש למקרי בריונות, אלימות ושימוש בסמים בקרב צעירים, תוך הגברת הנוכחות המשטרתית במוקדי הבילוי והחיכוך של בני הנוער בערים החרדיות והכלליות כאחד.

מעבר לפעולות האכיפה והמעצרים, במשטרה מדגישים כי המבצע כולל גם "מעטפת" של מניעה והסברה. שוטרי המחוז פועלים בתוך בתי הספר ובשיתוף הקהילה כדי להרתיע בני נוער ממעורבות בפשיעה ולחנך לסובלנות. במשטרה מבהירים כי ימשיכו לפעול ביד קשה נגד גילויי אלימות מכל סוג שהוא, במטרה לשמור על ביטחון הציבור והשקט בערים, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם כדי למגר את נגע האלימות בקרב הדור הצעיר.