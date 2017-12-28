כסף, כסף ועוד כסף: רשימת הדרישות של המולדביים מישראל | פרסום ראשון: חלק ממתחם החניה בקבר רחל יופקע לטובת... בסיס מג"ב לדתיים | זה לא היה עוד "שולעם זוכער": סיקור נרחב מהשמחה הנדירה בבני ברק | מה קורה בפיצרייה ה"כשרה" בשבת אחרי הצהריים? | תיעוד וסיקור: נכדם של אדמו"רי מודז'יץ וזוועהיל "התברמץ" - כך זה נראה (מעייריב)
בעלי פיצרייה מירושלים טענו שבעל הנכס העביר את קו הטלפון של העסק לפיצרייה מתחרה שבבעלותו והפיק רווחים על חשבון המוניטין שלהם. בית משפט השלום בירושלים הורה לבעל הנכס להחזיר להם את החזקה במספר, וחייב אותו בפיצויים גבוהים עבור השימוש בקו (משפט)