ממשלת מולדובה שלחה למשרד החוץ הישראלי את דרישותיה לקראת טיסות החסידים לאומן בחגי תשרי. צוות מהמשרד דן כעת בבקשות במטרה להגיע להסכם חתום בין המדינות. גם אוקראינה שעושה משחקים כמידי שנה הצטרפה היום לדרישות. אם נתמצת את הדרישות - נגיע לדרישה האלמותית של גויים מיהודים... כסף מאני כסף מאני.

פרסום ראשון

מתפללי קבר רחל ערים לעבודות שדרוג התשתיות במתחם. הערב אנו חושפים כי שטח מסויים ממתחם ששימש עד היום לחניה עבור המתפללים - עובר הפקעה לטובת - בסיס מג"ב יחיד וראשון מסוגו בארץ. כל הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

דריכות שיא בברסלב: אוקראינה ומולדובה העבירו את התנאים והדרישות להגעה לאומן יאיר טוקר | 17:22

שולעם זוכער נדיר

בליל שבת קודש האחרון, נשטפו רחובותיה הסואנים של בני ברק בשקט מיוחד, שקט של קדושה ושל סיפור יוצא דופן של גאולה אישית. הלילה הזה לא היה עוד ליל שבת רגיל בעיר התורה והחסידות. מאות מתושבי העיר, רבנים, עסקנים, וחסידים נהרו בהמוניהם לאולם שמחות צנוע, כדי להשתתף בשמחת שלום זכר שלא נראתה כמותה מזה זמן רב. זו לא הייתה עוד שמחה, אלא חגיגה של ניצחון, של חירות ושל תקווה מחודשת. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

סודות מפיצרייה "כשרה"

יהודי חרדי המתגורר באחת הערים החרדיות, הופתע לגלות באחת משלהי שבתות הקית האחרונות, כי בתוך חנות פיצה מוכרת הנושאת תעודת כשרות, מתחוללת פעילות שקטה כבר במהלך השבת... אותו יהודי דיווח למערכת הכשרות, וזו, שלחה עובדים מטעמה שיבלשו אחר המתרחש בחנות. הם הצליחו להפתיע את העובדים ההמומים בתוך הפיצרייה, וכמובן שתעודת הכשרות נלקחה מאותה חנות. כל הפרטים המרתקים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

עבדו את השם בשמחה

בליל שישי האחרון נחגג בהיכל בית המדרש של מודז'יץ בבני ברק, שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים ממויז'יץ וזוועהיל -כשבשמחה הגדולה נטלו חלק אדמו"רים ורבנים, לצד המוני חסידים משני החצרות. חתן המצוות ערך סיום מסכת, והאדמו"ר מזוועהיל התכבד באמירת הקדיש.בסיום השמחה פצחו האדמו"רים במחול נלהב לקול מצהלות החסידים שהריעו בתרועת שמחה - קבלו טעימה מניגוני מודז'יץ שתיעדנו בכיכר השבת... צפייה נעימה.