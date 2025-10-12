כיכר השבת
הכנה ל'אתה הראת'

אימת הדין: האדמו"ר ממודז'יץ בשולחן הטהור בהושענא רבה

מתוך אימת יום הדין ערך האדמו"ר ממודז'יץ הערב את השולחן הטהור בסוכה הגדולה בחצר בית מדרשו בבני ברק, לרגל ליל הושענא רבה | הרבי הרחיב בדברי תורתו ברום גדלת היום, וההכנה ל'אתה הראת' של ליל חג שמחת תורה (חסידים)

טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
טיש הושענא רבה בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)

