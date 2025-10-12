דוברת ראש הממשלה שוש בדרוסיאן אישרה בשיחה עם רשת CNN כי שחרור החטופים מרצועת עזה צפוי להתקיים בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני.

לדבריה, עשרים החטופים החיים ישוחררו כולם בו-זמנית ויועברו לידי הצלב האדום, שילווה את תהליך העברתם לשטח ישראל.

בדרוסיאן הדגישה כי הפעם לא תתאפשר הצגת תעמולה של חמאס במהלך השחרור. לדבריה, "החטופים יועברו יחד בשישה עד שמונה כלי רכב לידי הצלב האדום, ללא טקסים מחרידים או מופעים מבוימים מצד ארגון הטרור חמאס כפי שראינו בעבר".

בהתייחס להסדר הנלווה להסכם הפסקת האש בעזה, ציינה בדרוסיאן כי מאות אסירים ועצורים פלסטינים ישוחררו רק לאחר שישראל תקבל אישור שכל החטופים שיועדו לשחרור אכן חצו את הגבול וחזרו לשטח ישראל. "האסירים הפלסטינים כבר יהיו בדרכם באוטובוסים שיובילו אותם לעזה, אך הם יצאו לדרך רק לאחר שהאישור יינתן והעברת החטופים תאומת", אמרה.

בהמשך הוסיפה כי במסגרת ההסכם הוחלט גם על הקמת גוף בינלאומי שיסייע באיתור גופותיהם של חטופים שמוחזקים בידי חמאס אך לא אותרו. לדבריה, ייתכן שחמאס אינו מסוגל לאתר את כל גופות החטופים שנהרגו. "הגוף הבינלאומי, שסוכם כחלק מהתוכנית, יפעל לאתר את החטופים שלא נמצאו ולוודא את השבתם", אמרה בדרוסיאן.

היא הדגישה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לנושא החטופים כאל חובה לאומית מהמעלה הראשונה: "ראש הממשלה עומד על כך שנפעל לאתר את כל החטופים בהקדם האפשרי, חיים או מתים, ונחזירם לישראל. זו חובת קודש של ערבות הדדית", אמרה. לדבריה, "כל 48 החטופים ישובו לישראל – בין אם בחיים ובין אם במותם".