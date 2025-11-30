התגובה של עינב צנגאוקר לבקשת החנינה של נתניהו

עינב צנגאוקר ( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90 )

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, ומי שבלטה בשנתיים האחרונות במחאתה נגד הממשלה ונגד נתניהו - הגיבה היום (ראשון) לבקשת החנינה של ראש הממשלה מנשיא המדינה יצחק הרצוג.

"חנינה במשפט מבלי לעזוב את החיים הציבוריים", כתבה צנגאוקר ברשת X. "וועדת טיוח כדי שהנחקרים יקבעו מי יחקור. הכל למען בריחה מאחריות ועונש". היא הוסיפה ותקפה: "הכל למען האשמת אחרים. הכל למען הישארות בשלטון. זו לא מנהיגות, זו פחדנות. לא במשמרת שלי. כולם הביתה".

צנגאוקר תקפה את נתניהו רבות לאחרונה. לפני כשבועיים פרסמה פוסט חריף במיוחד נוסף נגד נתניהו, ובו שיתפה את "תודותיה" על התנהלותו מאז פרצה המלחמה. "תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו" פתחה צנגאוקר.

אם החטוף הוסיפה ותקפה: "תודה שחתמת על הסכם שיכל להחתם לפני שנתיים באותו מחיר, תודה על כך שאתה מאפשר את המתקפות כנגדי וכנגד משפחות חטופים אחרות, תודה שדאגת להטיס את בני ויתר השבים באותו האופן בדיוק בו אתה מטיס את בני משפחתך, תודה שמינית סוף סוף הרכב לבחירת ועדת הטיוח, תודה עליך".

כזכור, לפני כשבועיים יצאה צנגאוקר למסע תביעות המוני נגד 'מכונת הרעל' שפעלה נגדה ב'אלימות מאורגנת' לטענתה. צנגאוקר כתבה אז: "אני לא אשתוק מול האלימות המאורגנת הזאת, ובכוונתי לפעול נגד כל מי ששותף לה - ממפעילי מכונת הרעל ועד אחרון המגיבים. אני הולכת לתבוע אתכם אחד־אחד. לא מוותרת. נדאג לטפל בכולם וכולם ישלמו ביוקר".

עוד כתבה: "מהיום שבו מתן הושב ארצה, יחד עם 19 החטופים ששרדו את השבי, מכונת הרעל על שופריה בתקשורת וברשתות מנסה להלך אימים על משפחות שורדי השבי ועליי בפרט. המטרה שלהם ברורה - הם רוצים לשכתב את ההיסטוריה על ידי הכתמת המאבק ההירואי שניהלנו, יחד עם מיליוני ישראלים; אותו מאבק שגרם לנשיא טראמפ לפעול ולכפות על נתניהו ועל חמאס את ההסכם לסיום המלחמה והחזרת החטופים. והשיטה תמיד אותה שיטה - קמפיינים רוויים בשקרים, השמצות והכפשות נגדנו, המשפחות".