טרגדיה נוראית: נהגת צעירה בת 21 נהרגה בתאונה קטלנית עם משאית

זירה קשה: נהגת צעירה כבת 21 בלבד נהרגה היום (רביעי) בתאונת דרכים קטלנית ומחרידה בדרום הארץ, לאחר שרכבה ומשאית נוספת שנסעה בכביש התנגשו זה בזה בעוצמה.

זה קרה לקראת שעת שקיעה, בסביבות השעה 16:30 אחר הצהרים, בכביש 31 - סמוך ליישוב להבים בדרום הארץ. הרכב שבו נהגה הצעירה נמעך בחלקו הקדמי. היא נלכדה בתוך הרכב. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א מיהרו להגיע לזירה, אולם למרבה הצער נאלצו כאמור לקבוע את מותה כבר בזירה. נהג המשאית עבר בדיקות רפואיות בשטח אולם לא נזקק לפינוי לבית חולים. סלימאן אבו עאבד חובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה והחובשים אבי פרקש ומוחמד אלעוברה מסרו: "מדובר בזירת תאונה קשה עם מעורבות רכב ומשאית. נהגת הרכב נלכדה ברכבה ללא רוח חיים. לאחר חילוץ גופתה ע"י כוחות הכיבוי נקבע מותה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה". פראמדיק מד"א גיא שדה סיפר: "מדובר בתאונת דרכים קשה, כשהגענו למקום ראינו את נהגת הרכב הפרטי כשהיא לכודה ברכב מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, לאחר פעולות חילוץ של לוחמי האש ביצענו בדיקות רפואיות אך הפציעה שלה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

יאסר אבו רגילה, מפקד זק"א 360 צוות הפזורה שמטפל בזירה מוסר: "תאונה קשה מאוד, הרכב היה עם פגיעות פח קשות, צוות כבאות והצלה חילץ מהרכב צעירה כבת 21, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותה. בסיוע מתנדבים נוספים מצוות נגב אנו מסייעים לבוחני התנועה, ומטפלים בכבוד המת ואיסוף הממצאים".

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות התאונה: "בוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב פתחו בחקירת נסיבות תאונת דרכים שאירעה לפני זמן קצר בכביש 6 לכיוון היישוב לקייה, במעורבות משאית ורכב פרטי.

"כתוצאה מהתאונה נקבע מותה של נהגת הרכב הפרטי בשנות ה-20 לחייה (על פי גורמי הרפואה). שוטרי תחנת העיירות נמצאים בזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב ממשיכים בחקירת נסיבות האירוע".