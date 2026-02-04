הפרשייה המזעזעת: העליון דחה את בקשת הנאשם ברצח הנער החרדי

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) את בקשתו של בנימין זאבי לקיים דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון, שבו התקבל ערעור הפרקליטות ונדחתה טענת ההתיישנות שטען זאבי באשר לעבירת הרצח המיוחסת לו בכתב האישום, כ-40 שנה לאחר רציחתו של הנער החרדי ניסים שטרית ז״ל.

כזכור, כתב האישום, מייחס לזאבי ולמעורב נוסף, שהשתייכו לקהילת "שובו בנים", כי בחודש ינואר 1986, יחד עם אחרים, הכו, חטפו וגרמו למותו של ניסים שטרית ז"ל - נער כבן 16, בשל חשדם כי הוא מבצע מעשים שאינם צנועים.

כתב האישום הוגש, כפי שדווח ב'כיכר השבת', בדצמבר 2021, לאחר שנאספו ראיות שאפשרו לזהות את מבצעי הרצח. במהלך ההליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים טענו באי כוחו של זאבי כי העבירה התיישנה. נציין כי בהתאם לתיקון שנערך בחוק ב-2019, אין התיישנות בעבירת רצח, אך תיקון זה אינו חל באופן רטרואקטיבי ומשום כך הייתה נדרשת הכרעה בעניין.

לאחר שמיעת ראיות וטיעונים בנושא זה, בית המשפט המחוזי קיבל את טענת ההגנה והורה על ביטול כתב האישום, בקובעו כי פעולות שבוצעו על ידי המשטרה בשנת 2010 במסגרת ניסיונות לקבלת דגימות דנ״א מקרובי משפחתו של המנוח אינן מהוות פעולות חקירה הקוטעות את "מרוץ ההתיישנות", בשל כך שנערכו כחלק מפרויקט הקמת מאגר נעדרים כללי על ידי משטרת ישראל.

על החלטה זו הגישה המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, באמצעות עו״ד תמי בורנשטיין, ערעור, ובפסק הדין שניתן בפברואר 2025 קיבל בית המשפט העליון, ברוב דעות, את עמדת הפרקליטות וקבע כי הפעולות הנ"ל הן פעולות חקירה כמשמעותן בדין, הן קוטעות את "מרוץ ההתיישנות", ומשום כך - עבירת הרצח לא התיישנה. בהתאם לכך הוחזר הדיון בהליך הפלילי לבית המשפט המחוזי בירושלים והוא מנוהל על ידי עורכות הדין שירה נתן וג׳ני אבני מפרקליטות מחוז ירושלים. שמיעת העדים נמצאת בעיצומה.

בהחלטתו היום, שדחתה את הבקשה לקיום דיון נוסף, קבע נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, כי פסק הדין אינו קובע הלכה חדשה ואינו משנה את הדין הקיים, אלא מבוסס על יישום אמות המידה שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון ביחס לפרשנות המונח "פעולת חקירה", בהתאם לנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה.

משכך, נותר על כנו פסק דינו של בית המשפט העליון, וההליך הפלילי בעניינו של זאבי יימשך בבית המשפט המחוזי בירושלים. במקביל, הפרקליטות ממשיכה לנהל את ההליך הפלילי בעניינו של הנאשם הנוסף נגדו הוגש כתב אישום.