כוחות החירום הוזעקו הערב (שלישי) להולכת רגל שנפגעה מרכב ברחוב ירמיהו בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שערי צדק, אישה כבת 25 במצב קשה עם חבלת ראש.

על פי דיווחים מהמקום, הנערה נפצעה מפגיעת אמבולנס של איחוד הצלה. בארגון דוחים את הטרמינולוגיה שהופצה ברשתות כביכול הנערה 'נדרסה' על ידי האמבולנס. "מדובר בתאונה" הם מבהירים.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א שמואל אדלר וחובש רפואת חירום במד"א חיים יוז'וק סיפרו: "הגענו לתאונת דרכים קשה. הבחנו באישה כבת 25 שהייתה מחוסרת הכרה וסבלה מחבלה משמעותית בראשה. ידענו שעלינו לפעול במהירות - הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, ותוך מתן טיפול תרופתי וייצוב מצבה פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים, כשמצבה מוגדר קשה".