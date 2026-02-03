כיכר השבת
פונתה לחדר הטראומה

תאונה חריגה בירושלים: הולכת רגל בת 25 נפצעה מפגיעת אמבולנס - מצבה קשה

כוחות החירום הוזעקו להולכת רגל שנפגעה מרכב ברחוב ירמיהו בירושלים | חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שערי צדק, אישה כבת 25 במצב קשה עם חבלת ראש | החובשים בזירה מסרו: "הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, ותוך מתן טיפול תרופתי וייצוב מצבה פינינו אותה לחדר הטראומה בבית החולים, כשמצבה מוגדר קשה" (בארץ)

הזירה בירושלים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

כוחות החירום הוזעקו הערב (שלישי) להולכת רגל שנפגעה מרכב ברחוב ירמיהו ב. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שערי צדק, אישה כבת 25 במצב קשה עם חבלת ראש. 

על פי דיווחים מהמקום, הנערה נפצעה מפגיעת אמבולנס של איחוד הצלה. בארגון דוחים את הטרמינולוגיה שהופצה ברשתות כביכול הנערה 'נדרסה' על ידי האמבולנס. "מדובר ב" הם מבהירים.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א שמואל אדלר וחובש רפואת חירום במד"א חיים יוז'וק סיפרו: "הגענו לתאונת דרכים קשה. הבחנו באישה כבת 25 שהייתה מחוסרת הכרה וסבלה מחבלה משמעותית בראשה. ידענו שעלינו לפעול במהירות - הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, ותוך מתן טיפול תרופתי וייצוב מצבה פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים, כשמצבה מוגדר קשה". 

