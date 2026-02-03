אבל כבד ירד על תושבי הישוב הקהילתי אומן שבחבל תענך במועצה האזורית גלבוע, עם היוודע דבר מותו של שי חנניה פינטו ז"ל, בן 51, שנהרג אמש (שני) בתאונת דרכים קטלנית בקוסומוי שבתאילנד. המנוח רכב על אופנוע כאשר התרחשה התאונה הטראגית שגבתה את חייו.

על פי הנמסר מהחטיבה הבינלאומית של ארגון זק"א, בתאונה היו מעורבים שני כלי רכב נוספים וטנדר הסעות. עקב אופי הפציעות הקשות ביותר שנגרמו לו, מותו של המנוח נקבע במקום האירוע. בתאונה לא היו מעורבים ישראלים נוספים. המנוח, נשוי ואב לשני ילדים, שהה בחופשה בתאילנד יחד עם אשתו. השניים בחרו לבלות בקוסומוי, אחד מיעדי התיירות הפופולריים בקרב ישראלים בממלכה. הבשורה המרה הגיעה לבני המשפחה בארץ והכתה בהם כרעם ביום בהיר. בחברת "מנוחה לעד" פועלים בימים אלה לשחרר את גופתו של המנוח מהרשויות המקומיות בתאילנד, לקראת הטסת ארונו לישראל. טרם נקבע מועד הלוויתו, והוא צפוי להיקבע בהמשך היום לאחר השלמת ההליכים הבירוקרטיים. נסיבות התאונה הקטלנית טרם התפרסמו על ידי הרשויות בתאילנד. יצוין כי זוהי התאונה הקטלנית השנייה בה מעורב ישראלי בתאילנד בתקופה האחרונה. שלשום נקבר בנהריה רס"ל רוסטיסלב נועם מירסון, תושב העיר בן 23, ששירת כאיש קבע בחיל האוויר ומצא את מותו בשבוע שעבר בתאונה טראגית בעת ששהה בחופשה בתאילנד.

בחודש שעבר שישה ישראלים נפצעו בתאונת דרכים ליד העיר צ'אנג מאי שבצפון תאילנד. יובל בן ה-23 שהוטס לישראל במצב אנוש, מורדם ומונשם, נפטר כמה ימים לאחר מכן מפצעיו הקשים.

תאילנד נחשבת ליעד תיירותי פופולרי בקרב ישראלים, אך בשנים האחרונות נרשמת עלייה מדאיגה במספר התאונות הקטלניות בהן מעורבים תיירים ישראלים. הסיבות העיקריות נעוצות בנהיגה על אופנועים ללא ניסיון מספק, אי הכרת כללי התנועה המקומיים, ותנאי הכבישים השונים מאלה המוכרים בארץ.