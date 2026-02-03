כיכר השבת
"סירבה לבשל חזיר"

הפרט המדהים שלא הכרתם על הידוענית הישראלית שנהרגה בתאונה המחרידה

בתאונת דרכים קשה שהתרחשה בצומת טללים שבנגב, נהרגה הידוענית טל ברקוביץ'. יקי רייסנר ספד לה וסיפר: "היא הייתה עסוקה כבר מיום חמישי בהכנות ובדאגות לארוחה לכל הצוות הישראלי בשבת. יהי זכרה ברוך" (חדשות)

רייסנר, ברקוביץ' והתאונה המחרידה (צילום: כבאות והצלה)

בסוף השבוע האחרון אירעה קשה בין רכב פרטי למשאית בצומת טללים שבנגב, בתאונה נהרגה הידוענית טל ברקוביץ'.

איש העסקים ומפיק הסרטים יקי רייסנר ספד לה וסיפר: "לפני כמה חודשים היא שיחקה אישה חב"דניקית חרדית בסדרה שעשינו בקולומביה, שמרה שבת וכשרות באדיקות".

רייסנר ספד עוד: "הייתה עסוקה כבר מיום חמישי בהכנות ובדאגות לארוחה לכל הצוות הישראלי בשבת. יהי זכרה ברוך".

כזכור, לפני כחודשיים, הדוגמנית טל ברקוביץ' שהייתה מקורבת לדת ולמסורת היהודית, סירבה לבשל חזיר.

רייסנר עם ברקוביץ'
רייסנר עם ברקוביץ'
רייסנר עם ברקוביץ'

ברקוביץ' השתתפה בתוכנית 'משחקי השף' בטלוויזיה הרומנית: "עשיתי להם שם הרבה בלגן, עיקמתי להם את החוקים", סיפרה.

בהודעת הדוברות של כבאות והצלה לישראל במחוז דרום נכתב: "לוחמי האש ממרחב באר שבע פעלו לחילוץ אישה שנלכדה ברכב פרטי, לאחר תאונת דרכים קשה בין הרכב למשאית בצומת טללים, כאשר בסיום פעולות החילוץ נקבע מותה במקום על ידי גורמי הרפואה".

