סעודת הודיה ראשונה נערכה בבית משפחת ר' לרגל נס ההצלה של ילדיהם שנפגעו לפני כחודשיים באורח קשה בתאונת אוטובוס מחרידה שאירעה במרכז העיר. גם כאן, כונני איחוד הצלה משה מלכה, מוישי שיפר וישראל סלב הגיעו במהירות למקום והעניקו להם טיפול ראשוני ומציל חיים וב"ה חייהם ניצלו.

במהלך סעודת ההודיה המרגשת שאליה הוזמנו הכוננים מצילי החיים יחד עם סגן ראש הסניף הרב ישראל אלתר, הוענקו לילדים ממתקים יוקרתיים וההורים הודו בהתרגשות רבה ל׳מלאכים בכתום׳ על הטיפול הראשוני המסור שהציל את חייהם, תוך שהם מדגישים את הערכתם על הצלת חיי ילדיהם כשמקביל המתנדבים היקרים דאגו לליווי בני המשפחה מקבלת ההודעה ועד הגעתם לבית החולים לשהות לצד הילדים ״זהו נס כפול למשפחתנו ואתם הייתם האנשים הנכונים בזמן הנכון ובמקום הנכון להציל את חייהם״.

מעמד נרגש נוסף התקיים בבית משפחת פ' בשכונת פרדס כץ, שבנם הפעוט בן השנתיים נפגע מרכב ביום ראשון של ראש השנה ונפצע באורח אנוש. תורני החג של איחוד הצלה ביצעו בו פעולות מצילות חיים והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.

לאחר תקופת שיקום ארוכה, הגיעו המתנדבים שלמה קצין, עקיבא קאופמן ויהושע משה פישר יחד עם נשיא הסניף הרב מרדכי ברזילי לבית המשפחה אשר ביקשה להביע את הערכתם ותודתם למלאכים שזכו להיות שליחי ההשגחה ולהציל את חיי בנם.

במהלך המפגש המרגש העניקו המתנדבים לילד הניצול מתנה יוקרתית שרכשו עבורו וכן צעצועים ממותגים מתנת אגף מציל ניצול של הארגון והופתעו על ידי דובר הסניף חיים ישראל כץ שהעניק להם תעודת הוקרה מיוחדת ושי צנוע מתנת הארגון.

בני המשפחה והכוננים שחזרו את רגעי האירוע הקשה ופעולות ההצלה, כשהורי הילד מודים להם בדמעות ובהתרגשות ״אתם המלאכים השומרים של בנינו, אתם עכשיו חלק מהמשפחה״. כשהמתנדבים אינם שבעים מלהביט ב׳נס המהלך׳ - הילד היקר שהסתובב ברחבי הבית כשהוא בריא ושלם.

ראש הסניף אפי פלדמן הביע את הערכת הנהלת הסניף למתנדבים היקרים כשהוא מודה לאגף מציל ניצול על ההשקעה בארגון המפגשים, ״הזכות היא שלנו להביע את ההוקרה וההערכה למתנדבים המסורים אשר יוצאים מידי יום גם בשבתות ובחגים לעשרות אירועים ובזכותם תושבי העיר מקבלים מעטפת רפואית מקצועית ומהירה״.