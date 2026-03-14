זיהוי מחבלים חמושים ברפיח (צילום: דובר צה"ל)
במסגרת פעילות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים במרחב רפיח לטיהור המרחב ממחבלים ותשתיות טרור, הכוחות זיהו מוקדם יותר היום מחבל חמוש.
המחבל ירה לעבר כוחות צה״ל שהשיבו באש וחיסלו את המחבל, ללא נפגעים לכוחות.
בנוסף, צה״ל תקף אתמול (ו') במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסל שני מחבלים חמושים נוספים מארגון הטרור חמאס.
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
0 תגובות