מטלטל: ההורים השכולים נפגשו עם אביו של החייל החשוד בירי

מפגש אנושי מרגש ויוצא דופן התקיים השבוע בין דוד יערי, אביו של לוחם צה"ל סמל אהד יערי הי"ד שנהרג מפליטת כדור במהלך פעילות מבצעית בלבנון, לבין ע', אביו של המפקד החשוד בירי אשר שוהה כעת במעצר. כך דווח היום (חמישי) ב-Ynet.

במהלך המפגש הטעון והמרגש, שנועד להעברת תנחומים, הפתיעו בני המשפחה השכולה כאשר העניקו חיבוק חם לאביו של החייל היורה והביעו תמיכה חד-משמעית בשחרורו המיידי ממעצר ובהשבתו לשירות קרבי ופיקודי בחזית.

האסון הטרגי התרחש בלבנון, שם נפגע סמל אהד יערי ז"ל מירי שנפלט מנשקו של מפקדו. האירוע הוגדר על ידי שני הצדדים כתקלה מבצעית חמורה בנשק חדש שנכנס לשימוש בצה"ל, אשר התרחשה על רקע מתח מבצעי ממושך, דריכות גבוהה ולחימה עצימה בחזית הצפונית. בעקבות המקרה פתחה המשטרה הצבאית בחקירה, והמפקד היורה נעצר לצרכי חקירה בחשד למעורבות באירוע הפלילי, צעד שעורר התנגדות עזה דווקא מצד אביו של החלל.

דוד יערי, אביו של אהד, הבהיר כי הוא מתכוון להגיע באופן אישי לדיון בבית המשפט ביום ראשון כדי לבקש מהשופט הצבאי לשחרר את המפקד לאלתר. לדבריו, בשיחה עם Ynet, את העונש הגדול ביותר קיבל המפקד עוד לפני ההליך המשפטי והוא יישא עמו את ייסורי המצפון עד סוף ימיו, ולכן אין מקום לניהול הליך פלילי נגדו אלא להפקת לקחים מבצעיים וטכנולוגיים בלבד.

האב השכול הדגיש כי הערכים עליהם חינך את בנו מבוססים על עוצמה, תרומה למדינה וחיזוק רוחם של הלוחמים, וכי החקירה הפלילית ומעצר הלוחמים בשעת מלחמה מחלישים את כוחו של צה"ל ופוגעים במוטיבציה של החיילים בחזית.

מן העבר השני, ע', אביו של המפקד העצור, סיפר על הסערה הנפשית שבה מצוי בנו, שלחם ברצף מאז ה-7 באוקטובר בגזרות הסוערות ביותר בעזה ובלבנון ואף איבד חברים ומפקדים. הוא שיתף כי הבן, שהתגייס לשירות מלא בגבעתי מתוך שליחות ווויתר על המשך לימודיו במכינה קדם-צבאית, מתייסר עמוקות ומרגיש שנכשל במשימתו העליונה – לשמור על חייליו, אותם ראה כילדיו שלו. האב ציין כי בנו ביקש ממנו למסור סליחה עמוקה למשפחה השכולה, וכי הלוחם חושש שהצבא יוותר עליו ומבקש לשוב בהקדם לחבריו שנלחמים בלבנון כדי להמשיך להגן על המדינה.

גם הסניגוריה הצבאית, המיוצגת על ידי רס"ן במיל' עו"ד ואסים דאהר, הצטרפה לקריאה להעביר את הטיפול באירוע מהמישור הפלילי למסלול הפיקודי והשיקומי. עו"ד דאהר תיאר את הלוחם כמלח הארץ המצוי בטראומה קשה מהאסון המבצעי שהתרחש בתנאי שדה מורכבים, וטען כי המעטפת הנכונה עבורו בעת הזו היא חזרה מהירה לפעילות צבאית.