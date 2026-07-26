"תמשיך לשחק בחול": המפגש המרגש של הילד יובל עם המוצאים

סגירת מעגל מרגשת נרשמה אתמול (שבת) בביתו של יובל קוגן בן ה-4, כאשר אל הבית הגיעו מתנדבי זק"א נועם שמחי ונתנאל ביטון – השניים שאיתרו אותו לאחר יממה של חיפושים קדחתניים. המפגש החם בין הילד הקטן למוצאיו סיפק הזדמנות ראשונה למשפחה להודות באופן אישי למתנדבים שהשיבו להם את בנם בריא ושלם.

יובל נעלם ביום חמישי האחרון בסמוך לחוף חופית באשקלון, ואותר רק כעבור כמעט 24 שעות של חיפושים אינטנסיביים בסמוך לחוף ניצנים, במרחק של כחמישה קילומטרים מנקודת ההיעלמות. במהלך אותה יממה מתישה פעלו מאות כוחות חירום, מתנדבי זק"א, משטרת ישראל וגורמי הצלה נוספים בשלוש זירות במקביל – בים, באוויר ועל פני הקרקע.

במהלך המפגש הביתי, שפע החום והרגש כאשר המתנדבים ישבו עם יובל ובני משפחתו. נועם שמחי, שהיה בין המוצאים הראשונים, פנה אל הילד בהתרגשות ניכרת ואמר לו: "אתה גיבור של עם ישראל. עשית משהו שלא נעשה פה המון שנים, איחדת את עם ישראל - מה שאף אחד בכנסת לא הצליח לעשות. אתה מלך העולם".

המתנדבים שיתפו את יובל בתחושותיהם הקשות במהלך שעות החיפוש, ובפורקן החרדה העצום ברגע שבו הוא אותר. כדי לשמח את הילד ולהעניק למפגש אופי חווייתי, הם הביאו עמם מתנות מיוחדות: רובה מים ודלי לשחק בחול, תוך שאיחלו לו "שתמשיך לשחק בחול", וכן העניקו לו שעון יד מיוחד כדי שתמיד ידע מה השעה וימצא את דרכו בבטחה.

האב מבהיר את עובדות המקרה

המפגש הטעון בבית המשפחה היווה הזדמנות עבור אביו של יובל, דימה, להתייחס לראשונה באופן גלוי לשמועות ולספקולציות השונות שנפוצו ברשתות החברתיות במהלך שעות החיפושים. האב ביקש להבהיר את עובדות המקרה כפי ששמע ישירות מבנו הקטן, והדגיש: "הילד מספר שלא נפגש עם אנשים ואף אחד לא לקח אותו. הוא פשוט הלך עד שהתעייף והגיע לאותו מקום שבו נמצא - ושם הוא נשאר".

דימה שיתף את המתנדבים בדרמה הפרטית של המשפחה ברגעים שבהם התברר כי הילד נעלם. הוא סיפר כי מיד כשהבין שאינו מוצא את יובל, מיהר לרוץ לכיוון צפון בניסיונות איתור נגד הזמן. האב ציין כי אפילו אחיותיו של יובל, בנות 8 ו-10 בלבד, לקחו חלק פעיל בסריקות בשטח במהלך שעות החיפושים.

בסיום המפגש הביע האב את שמחת המשפחה על כך שבנם שוב בבית, וביקש לנצל את הנוכחות התקשורתית כדי להעביר מסר חשוב לכל ההורים בישראל: "זה יכול לקרות לכל אחד, אז להיות עירניים ולשים לב לילדים".

כזכור, יובל אותר בסופו של דבר על ידי נועם שמחי, חסיד ברסלב מאשדוד, שיצא עם הסוס שלו לסייע במאמצי החיפוש. שמחי סיפר כי טעה בדרך עם הסוס, והגיע למקום שבו עמד הילד מתחת לעץ. במקביל לחיפושים אחר יובל, הפעילה המשטרה מערך חקירתי מקיף לבחינת כל התרחישים האפשריים, כפי שחשף מפקד תחנת אשקלון.